Le député Arseneau propose la création d’un comité permanent des langues officielles

Le député Kevin Arseneau du Parti vert souhaite créer un comité permanent des langues officielles à Fredericton.

La Chambre des communes et le Sénat du Canada ont chacun leur comité des langues officielles, mais pas l’Assemblée législative de la seule province bilingue. Kevin Arseneau souhaite remédier à la situation.

Le député de Kent-Nord en a fait officiellement la proposition, jeudi, à Fredericton.

«Bien qu’il y ait eu des avancées» en 50 ans de bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick, «il y a encore place à l’amélioration», avance-t-il.

«L’égalité réelle encore loin d’être atteinte, il y a encore d’importantes discussions qui doivent avoir lieu.»

Un comité permanent des langues officielles à l’Assemblée législative serait l’endroit parfait pour avoir ces discussions, estime M. Arseneau.

«Ayons une discussion assurée, continue et sincère sur où nous sommes rendus et où nous voulons aller et forçons les parlementaires à en discuter dans le cadre d’un comité permanent avec toutes les règles honorables de l’Assemblée législative.»

Afin de créer ce comité, Kevin Arseneau devra convaincre la majorité des députés de se ranger derrière sa proposition.

Son idée a été plutôt bien reçue par le Parti progressiste-conservateur et le Parti libéral.

«J’ai besoin d’en savoir plus. Pour le moment, c’est une idée que nous nous devons d’explorer. Nous voudrons en entendre davantage sur l’idée de Kevin», confie le premier ministre Blaine Higgs.

«Je l’ai dit très souvent au sujet de ce système (des langues officielles); on pourrait faire tellement mieux après 50 ans. Je suis toujours ouvert aux nouvelles idées pour faire mieux parce qu’en ce moment nous ne sommes pas assez bons.»

Le député libéral Gilles LePage est également très ouvert à l’idée.

«J’y crois fermement à un comité comme ça», dit-il en ajoutant que le reste du caucus libéral semble aussi intéressé.

«Je pense que ce que le député Arseneau veut apporter mérite d’être étudié.»

Le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, est quant à lui opposé à l’idée.

Kevin Arseneau préfère pour le moment ne pas faire la liste des sujets précis sur lesquels le comité des langues officielles pourrait se pencher. Le député vert souhaite plutôt laisser au comité le soin d’établir ses priorités.

«Je crois qu’il y a assez de choses. Ce n’est pas un comité qui va chômer.»

Gilles LePage pense que le comité pourrait notamment se pencher sur la mise en oeuvre du plan sur les langues officielles du gouvernement.

Depuis 2013, la Loi sur les langues officielles oblige Fredericton à élaborer et à mettre en application un plan global relatif à ses obligations linguistiques.

À Ottawa, le comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes est notamment responsable de suivre l’application de la Loi fédérale sur les langues officielles et des règlements et instructions qui en découlent.

C’est également la responsabilité du comité de veiller sur la mise en oeuvre des rapports du commissaire aux langues officielles et de certains rapports du président du Conseil du trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

Certaines de ces responsabilités sont partagées avec le comité permanent des langues officielles du Sénat.