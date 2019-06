Rogersville: l’épandage d’herbicides par le CN fait des mécontents

Rogersville, village du comté de Kent situé près de la voie ferrée, subit les inconvénients du cheval de fer.

Des citoyens de Rogersville décrient l’épandage d’herbicide sur la voie ferrée qui passe au milieu du village.

L’entreprise Canadien National, qui gère le chemin de fer, arrose les rails d’herbicide pour dompter la végétation qui peut nuire à leur fonctionnement.

Des habitants de Rogersville ont porté plainte à la municipalité.

«Les gens ont commencé à voir que (le CN pulvérise) de l’herbicide à l’intérieur des limites de la municipalité, et ils ont téléphoné à la municipalité pour voir ce qui est utilisé», témoigne la mairesse Pierrette Robichaud.

La municipalité de Rogersville a depuis envoyé une missive à l’entreprise Canadien National, la sommant de ne pas vaporiser d’herbicide dans les limites du village.

L’entreprise a toutefois refusé d’exclure les limites du village de son programme de gestion des mauvaises herbes.

La réponse de l’entreprise, adressée au Village de Rogersville, cite en partie une bribe d’information disponible sur le site web du CN.

Dans cette réponse, un porte-parole de l’entreprise affirme que la gestion de la végétation est importante pour la sécurité de ses opérations.

Les racines des plantes peuvent endommager les rails, et les herbicides sont la manière la plus efficace d’éliminer la végétation qui pousse autour des rails, peut-on lire dans le courriel.

«Ils nous disent qu’ils suivent tous les règlements, et que les pesticides qu’ils utilisent sont enregistrés avec Santé Canada. Nous, comme municipalité, on leur a répondu qu’on trouvait ça malheureux et qu’on allait transmettre leur réponse à nos citoyens», dit la mairesse.

Pierrette Robichaud affirme que le Village de Rogersville n’est pas responsable si les citoyens décident de manifester leur mécontentement le jour de l’arrosage des herbicides.

Sur les médias sociaux, certains citoyens ont en effet annoncé leur intention de se tenir près de la voie ferrée afin de protester contre l’épandage de l’herbicide. Pour sa part, le CN interdit de se tenir près du chemin de fer, qui est une propriété privée de l’entreprise.

Le programme annuel de gestion de la végétation du CN se déroule du 8 juin au 23 juillet au Nouveau-Brunswick. La date précise de l’arrosage à Rogersville n’est pas connue.

Une «odeur étrange»

Plusieurs citoyens de Rogersville habitent le long du chemin de fer qui passe au beau milieu de la municipalité. Lise Roy est l’une d’entre elles.

Elle explique que comme elle habite près de la voie ferrée, elle a l’habitude d’entendre des camions et autres engins passer sur les rails.

L’été dernier, elle a remarqué une odeur étrange après le passage d’un camion et elle a constaté que des travailleurs arrosaient les rails d’un produit chimique.

«Ce n’est pas normal, ils font ça dans les limites du village», dit la citoyenne.

Des informations disponibles sur le site web de CN expliquent que le sous-traitant chargé de gérer la végétation fait usage d’herbicides, dont le glyphosate, un produit chimique autorisé par Santé Canada, mais dont l’usage reste controversé.

Ce n’est pas la première fois que le sous-traitant utilise de l’herbicide pour éliminer la végétation près du chemin de fer, mais la mairesse Pierrette Robichaud estime que l’éveil de conscience de la population face au glyphosate a contribué aux plaintes reçues par la municipalité.

La municipalité n’a cependant pas le pouvoir de forcer le CN à respecter sa volonté, selon elle.

Kevin Arseneau, député de Kent-Nord, se range du côté des citoyens qui ont porté plainte.

«Je pense que ma position est claire sur le glyphosate. On n’a pas besoin de ça, et les citoyens ont demandé que ça ne soit pas fait. On a des entités corporatives qui n’écoutent pas la volonté des citoyens, c’est un gros problème», dit le député.