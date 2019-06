Un homme de Tracadie arrêté après une poursuite policière sur la route 11

La GRC a arrêté un automobiliste qui refusait d’immobiliser son véhicule, comme le lui avait demandé la police, après avoir reçu plusieurs appels concernant une personne conduisant dangereusement.

Le 3 juin, vers 21h, plusieurs personnes circulant sur la route 11, dans la région de Tracadie, ont composé le 911 pour signaler qu’un automobiliste roulait à une vitesse excessive et effectuait des dépassements illégaux.

Les policiers ont demandé à l’automobiliste de s’arrêter, mais ce dernier a poursuivi sa route. Ils ont ensuite eu recours à un tapis cloué, mais cela n’a pas fonctionné. L’homme a heurté un véhicule de la GRC et a poursuivi sa route. Finalement, l’automobiliste a heurté une clôture et un arbre, et a pris la fuite à pied.

Peu de temps après, un homme de 23 ans, Tommy Comeau, de Brantville, dans la Municipalité régionale de Tracadie, été arrêté.

Le 4 juin, il a comparu en cour provinciale à Miramichi. Il fait face à deux chefs d’accusation d’avoir résisté à son arrestation, ainsi qu’à des accusations de conduite dangereuse, de refus de s’arrêter pour la police, de conduite avec facultés affaiblies, d’agression armée (son véhicule), de refus d’obtempérer à la demande de fournir un échantillon d’haleine.

Il fait aussi face à cinq accusations pour des infractions à la Loi sur les véhicules à moteur.

Tommy Comeau a été mis en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour le 10 juin pour son enquête sur le cautionnement.