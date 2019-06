Énergie NB épandera moins de glyphosate

L’épandage de glyphosate sur les terres publiques et sous les lignes de transmission d’Énergie NB sera à la baisse cette année.

Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources a annoncé vendredi que la société de la Couronne utiliserait moins ce désherbant controversé au cours des prochains mois.

«Je suis très heureux qu’après réflexion et consultation avec Énergie NB et après un examen approfondi des questions liées à l’épandage dans cette région, nous pouvons annoncer une réduction de 30% de l’épandage sous les lignes électriques d’Énergie NB cette année», a déclaré Mike Holland durant la période de questions, vendredi, à l’Assemblée législative.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux avait lui aussi de bonnes nouvelles pour ceux qui craignent les effets du glyphosate la faune et la flore et la santé des humains.

«Je suis fier de dire au député d’en face que, grâce à des consultations avec mon honorable collègue ici présent et avec l’industrie, ainsi qu’à des discussions avec Énergie NB et les propriétaires de boisés privés, nous allons également réduire l’épandage dans les bassins hydrographiques protégés sur les terres publiques cette année», indique Jeff Carr, sans préciser la taille de la réduction.

M. Carr a aussi promis que son ministère allait réviser les règles entourant l’usage du glyphosate classé comme «cancérogène probable» par l’Organisation mondiale de la santé.

La réduction de 30% chez Énergie NB a été déterminée après un examen minutieux des besoins en matière de désherbage cette année, selon M. Holland. Le volume d’épandage pourrait donc s’intensifier à l’avenir.

Dans son discours du Trône en novembre, le gouvernement du premier ministre Blaine Higgs avait promis de «constituer un modèle pour la réalisation d’un examen scientifique rigoureux de l’utilisation du glyphosate».

Cet examen est toujours en cours, selon le ministre Holland. La durée de cet examen et la forme sous laquelle ses résultats seront publiés n’ont toutefois pas été déterminées.

Le chef du Parti vert, David Coon, accueille plutôt froidement la nouvelle de la réduction de l’utilisation du glyphosate dans certaines régions de la province.

«Moins de glyphosate, c’est bien, mais pas du tout de glyphosate ça serait mieux», dit-il.

À son avis, le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux devrait tout simplement refuser de signer les permis d’épandage de glyphosate cette saison.

Le Parti libéral propose la création d’un comité spécial de l’Assemblée législative sur le glyphosate.

«Il n’y a eu aucune consultation publique sur cette question. C’est un sujet très important. Avec un comité spécial, le gouvernement pourrait entendre les arguments pour et contre», avance le député Andrew Harvey.

«Je pense que le public doit participer à tout ça parce que ça ne concerne pas seulement le gouvernement. Ça affecte tout le monde. Ça affecte nos bassins versants, nos cours d’eau, nos industries.»