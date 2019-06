Pour un centre de tri de recyclage à Red Pine

Les employés syndiqués du site d’enfouissement des déchets solides de Red Pine, près d’Allardville, veulent aller plus loin. Ils désirent maintenant relancer l’idée d’y ajouter un centre de tri pour le recyclage.

Fort d’une motion d’appui adoptée par la Fédération de travailleurs et des travailleuses du N.-B., Serge Plourde, président du local 4193 du Syndicat canadien de la fonction publique, a interpellé la Commission des services régionaux Chaleur – qui gère le site de Red Pine – pour «faire pression auprès du gouvernement et des ministères appropriés afin que les matières recyclables soient acheminées» au site près d’Allardville et qu’un «centre de tri soit créé».

Ce n’est pas la première fois qu’on parle d’une telle infrastructure pour la région. M. Plourde rappelle que le gouvernement libéral de Frank McKenna l’avait promis en 1998. Vingt-et-un ans plus tard, on n’a pas encore assisté à la première pelletée de terre de ce projet.

Pendant ce temps, la Péninsule acadienne s’est dotée d’un centre de tri par l’entremise de la Coopérative de solidarité en recyclage et intégration à l’emploi (CSRIE), à Tracadie. Elle traite environ 2200 tonnes par année, avec un taux de rejet avoisinant les 33%.

En comparaison, 1723 tonnes ont été récupérées dans Chaleur et 1590 tonnes à Miramichi en 2018.

«On l’avait promis à Allardville et ça fait plus de 20 ans qu’on attend pour ça. Aujourd’hui, on ramène ce point. On le fait pour promouvoir les emplois verts et on veut que le développement de ce secteur se fasse dans la région», indique M. Plourde.

En 2018, la CSR-Chaleur a refusé d’envoyer les matières recyclées récupérées dans sa collecte domestique à Tracadie, préférant les destiner à une entreprise de Rivière-du-Loup. La question des coûts a été prise en considération. Selon la CSR-Chaleur, il aurait fallu débourser 190 000$ par année, en plus de frais de déplacement de 20 000$, pour acheminer les produits dans le centre de la Péninsule acadienne. En revanche, l’option de Solutions V.I.A. de Rivière-du-Loup ne coûtait que 170 000$ pour l’année, et ce sans aucuns frais de déplacement.

M. Plourde voudrait un centre de tri comparable à ce qu’il y a à Tracadie, ce qui pourrait créer jusqu’à une quinzaine d’emplois. Il est aussi au courant des défis financiers importants que traverse actuellement la CSRIE, en raison de la chute des prix des matières recyclables sur le marché mondial.

«Si nous voulons sauver la planète, c’est important d’investir dans un centre chez nous. On a demandé l’appui de la CSR-Chaleur et je sens une ouverture d’esprit de leur part. Mais ce qui freine le projet, c’est le coût. C’est pourquoi nous leur demandons de pousser auprès du gouvernement», a poursuivi le représentant syndical, qui parle pour la vingtaine d’employés au site de Red Pine.

Vice-président de la CSR-Chaleur et maire de Bathurst, Paolo Fongemie n’est pas contre l’idée d’un centre de tri pour le recyclage dans la région Chaleur. Mais ça revient toujours à la question des coûts de gestion.

«Je suis d’accord avec M. Plourde, mais il faut trouver une formule qui ne sera pas déficitaire. Ce n’est pas une question de volonté, mais c’est vraiment une question d’affaires. On encourage beaucoup le recyclage de nos jours, mais ça prendrait beaucoup plus de tonnage que ce que nous avons aujourd’hui pour ne pas faire de déficit», a-t-il expliqué.

Le maire de Bathurst soutient qu’il faut développer une stratégie abordable qui comprendrait à la fois les matières des institutions publiques, des industries et du commercial, en plus du recyclage résidentiel.

«Le CCNB, par exemple, et les blocs d’appartements ne contribuent pas au recyclage, parce que ce sont des entreprises privées qui s’en occupent et ils le mettent dans le même contenant les déchets domestiques», poursuit-il.

M. Fongemie précise que transporter la matière recyclable à Tracadie n’est pas dans le radar, même si la CSR de la Péninsule acadienne a récemment présenté un projet de 4 millions $ pour un centre interrégional de recyclage qui engloberait aussi Chaleur, le Restigouche et Miramichi.