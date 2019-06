Un couple gagne un gros lot et revient s’installer à Néguac

Line Rousselle et son mari Éric Lacasse rêvaient de revenir s’installer au Nouveau-Brunswick depuis de nombreuses années. Grâce au gros lot de Gagnant à vie, le couple peut maintenant concrétiser son rêve.

Line Rousselle est née et a grandi à Néguac; elle y a rencontré son mari lorsqu’il était dans l’armée, en service dans la province. Le couple a déménagé au Québec trois ans plus tard, ayant toujours l’intention de revenir s’installer dans ce village paisible au moment de la retraite.

Lors d’un récent voyage dans la Péninsule acadienne pour rendre visite à la famille, le couple est allé acheter quelques articles au Dépanneur Annette. En payant ses achats, Éric Lacasse regardait le billet Gagnez à la Grattouille Gagnant à vie, qui a attiré son attention.

«Je regardais les billets Loto, et messemble que le bonhomme sur le billet Gagnant à vie me regardait, donc j’ai décidé de gratter », a expliqué Eric.

Le couple n’arrivait pas à croire qu’il avait réellement gagné à la loterie, pensant que le billet était peut-être faux. Après avoir examiné le billet trois fois, le couple est retourné au dépanneur pour que la caissière puisse le valider.

«Lorsqu’elle a imprimé le billet de 675 000 $, les larmes ont commencé à couler, a raconté Line. Wow, je mets dis, c’est vrai! »

Le gros lot du jeu Gagnez à la Grattouille Gagnant à vie de Loto Atlantique offre deux options: 1000$ par semaine pendant 25 ans ou un versement unique de 675 000$. Line Rousselle et Éric Lacasse ont choisi le versement unique.

En plus d’une nouvelle maison, le couple veut acheter une Ford Mustang flambant neuve et gâter ses trois enfants et quatre petits-enfants.

Le Dépanneur Annette à Neguac, qui a a vendu le billet gagnant, recevra une prime de vendeur de 1% du gain.