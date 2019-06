Déficit d’un million $ et hausse des droits de scolarité jusqu’à 8 %

Le Conseil des gouverneurs de l’Université de Moncton a adopté, samedi à Shippagan, un budget déficitaire d’un peu plus d’un million $ et des hausses de droits de scolarité allant jusqu’à 8 % pour les étudiants étrangers.

La décision du gouvernement provincial de mettre fin au financement des programmes de formation en science infirmière explique ce budget déficitaire, selon le recteur et vice-chancelier par intérim, Jacques Paul Couturier.

«Pour pallier ce manque de financement du gouvernement provincial, la direction de l’Université a dû augmenter ses droits de scolarité, en plus de présenter un manque à gagner nettement en hausse.»

Les droits de scolarité des étudiants néo-brunswickois inscrits à temps complet au premier cycle augmenteront de 2 % et ceux de tous les autres étudiants de 8 %. Les étudiantes du baccalauréat en science infirmière auront à payer des frais de programme supplémentaires de 500 $ pour leur formation clinique.

Les réactions n’ont pas tardé.

Le président de l’Association des étudiantes et des étudiants internationaux du Campus universitaire de Moncton, Haissam Fongang, se dit «déçu et furieux».

«Aujourd’hui, les gouverneurs de l’Université de Moncton ont accepté une hausse de 8%. Cette décision ajoute au fardeau financier présent sur les épaules des étudiants internationaux, qui paient déjà beaucoup plus que les étudiants néo-brunswickois.»

«Je suis déçu et furieux lorsque je pense à mes consœurs et confrères qui ont déjà investi beaucoup d’argent à l’Université de Moncton et qui vont devoir, à compter de septembre, vivre avec une hausse surprise de leurs droits de scolarité. C’est difficile pour un travaillant de budgéter des frais surpris, imaginez alors pour un étudiant», souligne M. Fongang.

L’Association craint que la situation financière de ses membres, déjà précaire, ne se détériore davantage et que certains étudiants ne doivent tout simplement décider d’arrêter leurs études, faute de moyens.

«L’U de M offre actuellement des droits de scolarité inférieurs à ceux des trois universités publiques anglophones du Nouveau-Brunswick et un programme d’aide financière extrêmement compétitif, précise Paul Couturier. L’accès aux études universitaires demeure l’une de nos grandes priorités avec la qualité de la formation.»

Malgré ce contexte financier difficile, le budget 2019-2020 comprend des investissements stratégiques de 1,4 million $ qui visent à améliorer la qualité de l’enseignement et le soutien offert aux étudiant.