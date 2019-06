Une Première Nation du N.-B. veut obtenir sa part du quota de crabe

Le chef de la Première Nation Eel Ground, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, exhorte le gouvernement fédéral à respecter les droits issus des traités et à laisser sa communauté pêcher le crabe des neiges.

Selon George Ginnish, la Première Nation attend depuis 20 ans de pouvoir jouir de ses droits aux moyens de subsistance.

Le conseil de bande a approuvé un traité concernant la pêche du crabe des neiges, a-t-il soutenu. M. Ginnish a dénoncé la saisie de casiers par le ministère des Pêches et Océans.

«Nous avons toujours collaboré avec le MPO sur cette question, en particulier sur la question d’une pêche de subsistance modérée du crabe des neiges. Cependant, toutes les tentatives raisonnables pour avoir accès à une pêche de subsistance modérée ont été vaines», a déclaré M. Ginnish dans un communiqué.

«Notre communauté est l’une des plus pauvres des provinces de l’Atlantique et nous ne pouvons rester les bras croisés et continuer à faire souffrir notre peuple en silence et à ne pas avoir la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de sa communauté ainsi qu’à ceux de leurs familles.»

Un porte-parole du ministère a indiqué que le gouvernement avait réitéré son engagement à renouveler ses relations avec les peuples autochtones et souhaite progresser «dans un esprit de respect et de réconciliation».

En même temps, ajoute Barre Campbell, le ministère doit s’assurer que la Loi sur les pêches et les règlements sont respectés.

Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a demandé à Ottawa de cesser immédiatement de saisir les casiers et de travailler avec les citoyens d’Eel Ground.

Le chef régional de l’APN, Roger Augustine, a déclaré que le MPO avait déjà saisi 31 casiers. Il demande au ministre des Pêches et des Océans, Jonathan Wilkinson, d’intervenir, de ramener les casiers et de travailler avec les dirigeants de la communauté pour résoudre le problème.

«Cela m’inquiète. Ça n’a aucun sens de donner un permis à une Première nation, mais pas de quota», a déclaré M. Augustine.