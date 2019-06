Travaux routiers: la sous-traitance coûte plus cher aux contribuables

La sous-traitance des travaux routiers sous le précédent gouvernement libéral a coûté plus cher aux contribuables que les projets réalisés à l’interne, révèle la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick.

Kim MacPherson accuse les libéraux d’avoir confié une plus grande partie des travaux d’entretien et de construction des routes à des entreprises privées même s’ils savaient que cela serait plus coûteux pour le trésor public.

Les travaux d’enduit superficiel (chip seal) réalisés par le privé plutôt que par le personnel du ministère des Transports et de l’Infrastructure ont notamment coûté 1,7 million $ de plus aux contribuables sur deux ans.

Fredericton a également déboursé 10% de plus, ou 1 million $ supplémentaire, pour l’achat de 40 chasse-neiges préassemblés au lieu de faire le travail à l’interne.

Mme MacPherson a présenté son rapport à un comité de députés, mardi, à l’Assemblée législative.

La vérificatrice générale affirme que certaines décisions concernant la sous-traitance «n’étaient pas fondées sur des preuves ou soutenues sur une analyse objective des coûts».

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a lui-même admis que la sous-traitance était «parfois une décision philosophique», note Mme MacPherson.

S’il est «parfois nécessaire et avantageux» de confier certains contrats au secteur privé, admet-elle, le gouvernement n’avait «aucun cadre cohérent» pour guider ses choix.