Trafic de cocaïne: deux ans de prison pour un homme de Tracadie

Daniel Duguay, âgé de 59 ans, de Saint-Irénée-et-Alderwood, dans la Municipalité régionale de Tracadie, été condamné à deux ans de prison en lien avec une enquête sur le trafic de stupéfiants dans le nord de la province.

En novembre 2016, la police a commencé une enquête sur le trafic de cocaïne dans la Péninsule acadienne et dans les comtés de Restigouche, de Madawaska et de Victoria. Pendant l’enquête, la police a saisi environ 900 000$ en argent liquide et environ 5,5 kilogrammes de cocaïne.

Les enquêteurs ont déterminé que la cocaïne venait des Hells Angels, au Québec.

En tout, 15 Néo-Brunswickois ont été arrêtés et accusés, y compris Daniel Duguay.

En février 2019, il a plaidé coupable à une accusation de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic. Il a reçu sa sentence le mardi 11 juin en cour provinciale à Bathurst.

En plus de purger une peine de deux ans de prison, il lui a été interdit de posséder des armes à feu pour une période de dix ans.