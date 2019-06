Travailleurs paramédicaux: formation suspendue pour manque d’étudiants

Devant le faible nombre d’inscriptions, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) a décidé de suspendre son programme de Soins paramédicaux primaires qui devait être offert cet automne à Grand-Sault.

«Nous avons reçu six demandes d’admission sur une possibilité de 24 sièges. Pour les étudiants déjà inscrits, nous leur suggérons de transférer leur demande au Campus de Campbellton, où il reste quelques places», a affirmé le 1er vice-président et Secrétariat général du CCNB, Sylvio Boudreau.

Pour les étudiants de la première cohorte qui suivent le programme depuis septembre à Grand-Sault, ils termineront leur formation comme prévu en février 2020, a-t-il ajouté.

Le CCNB jongle désormais avec l’idée d’offrir le programme dans d’autres régions, là où la demande en main-d’œuvre est plus élevée et où les besoins se font le plus sentir.

C’est d’ailleurs ce qui avait été initialement prévu en octobre 2016, lors de l’annonce de la mise en place de la formation.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, a affirmé que la formation en soins paramédicaux primaires était temporairement suspendue à Grand-Sault, et non pas abolie.

«Nous devons travailler avec le CCNB. Il y a peut-être un manque de mise en valeur de ce programme», a affirmé le député de Saint-Jean.

«C’est une décision prise par le CCNB, pas celle de notre gouvernement», a tenu à ajouter M. Holder.

Le député libéral Jean-Claude D’Amours a qualifié l’annonce «d’irresponsable».

«Ça veut dire qu’on sera en manque au cours des prochaines années de professionnels ambulanciers qui pourraient être disponibles à travers la province. Il y a une responsabilité de faire la promotion et de valoriser la profession qui est malmenée», a dénoncé le représentant de la circonscription Edmundston-Madawaska Centre.

«Il faut ajouter des ambulanciers paramédicaux dans le système pour éviter les problématiques que l’on a vécues au cours des derniers mois. Le gouvernement doit mettre ses culottes à travers ça et donner des indications claires», a ajouté le député D’Amours.

Joint par l’Acadie Nouvelle, la direction de Medavie (qui gère Ambulance NB) n’a pas trop voulu commenter la décision prise par le CCNB.

«Ce n’est pas notre programme, et nous ne connaissons pas encore tous les détails. Nous ne pouvons donc pas commenter la situation», a expliqué le porte-parole de Medavie, Chisholm Pothier.

Avec la collaboration de Mathieu Roy-Comeau