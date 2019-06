Des sensations fortes pour les personnes à mobilité réduite au Sugarloaf

Les personnes à mobilité réduite pourront désormais rouler dans les sentiers de cross-country du parc provincial Sugarloaf à la suite de l’achat d’un tout nouveau vélo modifié qui leur est spécialement destiné. Et dans les faits, les plus téméraires pourront même s’attaquer aux pentes de descentes.

La nouvelle acquisition du parc vient tout juste de débarquer, et celle-ci risque de faire tourner beaucoup de regards.

Il s’agit d’une bicyclette Bowhead Reach, une création du Canadien Christian Bagg.

Ingénieur/machiniste, il est devenu paraplégique à la suite d’un accident de planche à neige. Désireux de continuer à mener une vie active et à pratiquer un sport qu’il adorait – le vélo de montagne –, il a passé de nombreuses années à perfectionner l’engin de ses rêves.

Doté de trois roues (deux à l’avant et une surdimensionnée à l’arrière), le Bowhead Reach a toutes les caractéristiques d’un vélo de montagne, à la différence qu’il est – en boni – propulsé au besoin par un moteur électrique.

«Les personnes qui ne peuvent marcher ou qui ont de la difficulté pourront emprunter le vélo et partir sur nos sentiers, comme la piste Terry Fox ou même les plus corsées en forêt, comme la White Pine. On peut aller pratiquement n’importe où avec ça», explique le directeur du parc, Greg Dion, cachant mal son enthousiasme face à ce nouvel achat.

Une démonstration vient d’ailleurs clore immédiatement la discussion sur les performances du vélo. Ce dernier est confortable, maniable et extrêmement rapide. Ses deux roues avant peuvent s’incliner au besoin, ce qui assure une grande stabilité dans les virages. Le système automatisé permet sans problème de remplacer les pédales lorsque vient le temps d’emprunter un segment plat ou lorsqu’il est question de monter les pentes les plus abruptes du parc. La batterie possède une capacité d’une trentaine de kilomètres, et l’engin peut atteindre environ 30 km/h.

«Avec un peu d’entraînement, on peut même faire des sauts», indique M. Dion.

Le coût du vélo est d’environ 26 000$. Ce qui ajoute à l’engin, c’est que sa conception et sa robustesse font en sorte qu’il peut être aisément employé pour les pistes de descentes. Selon M. Dion, de mémoire, jamais depuis l’ouverture du parc de descente en 2008 une personne handicapée physiquement n’a utilisé les pistes.

«Il n’y avait rien pour eux, aucun véritable vélo adapté. Du moins rien de comparable à ce que l’on retrouve ici désormais», explique-t-il, notant que son parc est d’ailleurs le seul dans l’Est-du-Canada à posséder un tel vélo destiné à cette clientèle bien spécifique.

«C’est très récent comme vélo, si bien que ce n’est pas encore très connu du grand public. Quand on m’a suggéré d’en faire l’acquisition pour le parc, je me suis demandé s’il y avait vraiment une demande pour cela. Mais en y repensant, on ne peut avoir une demande pour un produit si on n’a pas d’offre. Et après l’avoir essayé, ça m’a convaincu. On espère maintenant que les personnes à mobilité réduite voulant expérimenter le cross-country ou la descente viendront en grand nombre cet été», dit M. Dion, emballé de pouvoir proposer un nouveau produit.

Encore tout récent au parc, les modalités d’utilisation sont encore à l’étape du peaufinage.

«L’idée c’est de pouvoir le prêter sans frais aux personnes à mobilité réduite. Cela dit, on prévoit devoir donner une petite formation, car bien que ce soit similaire à un vélo, certaines techniques sont différentes et cela prend un peu de temps à maîtriser. On prévoit donc qu’un des membres de notre personnel accompagnera l’utilisateur jusqu’à ce que celui-ci soit à l’aise seul. On ne voudrait pas envoyer les gens sur les pistes sans un minimum de formation», note M. Dion.

À noter que le parc de vélo ouvre ce vendredi.

En bref

Outre le vélo, d’autres améliorations ont été apportées au parc Sugarloaf afin d’accroître l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. On a notamment construit l’une des nouvelles yourtes en fonction de ce handicap, notamment en la dotant d’une rampe d’accès. Idem pour les installations sanitaires du terrain de camping.

Ailleurs, d’autres parcs de la province ont aussi obtenu des fonds pour faire l’achat d’équipements divers liés à l’accessibilité. On parle, par exemple, de fauteuils roulants flottants, de fauteuils Hippocampes et d’un fauteuil de paragolf.