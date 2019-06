Fredericton assouplit son protocole de qualité d’eau à la plage Parlee

Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, s’est rendue à Shediac jeudi pour expliquer pourquoi Fredericton n’émettra plus d’interdictions de baignade à la plage Parlee en raison des chutes de pluie. - Acadie Nouvelle: Jean-Marc Doiron

Les chutes de pluie de plus de 10mm n’entraîneront plus d’interdictions de baignade à la plage Parlee. Des 28 fermetures préventives provoquées par la pluie depuis 2017, le taux de coliformes fécaux a seulement dépassé les normes permises 4 fois.

Les visiteurs du site web de surveillance de qualité d’eau des plages du Nouveau-Brunswick, plages.gnb.ca, auront remarqué que les quantités de précipitations quotidiennes ne sont plus publiées dans la section de la plage Parlee cette année.

Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, s’est rendue à Shediac jeudi pour offrir des explications. Selon elle, une analyse des données des deux dernières années à la plage Parlee a démontré que les chutes de pluie ne permettent pas de prédire une augmentation du taux de coliformes fécaux.

C’est pourquoi le gouvernement provincial a décidé de plus en tenir compte, et ce, même s’il s’agit d’une recommandation de Santé Canada. Jusqu’à l’an dernier, la plage Parlee était la seule au Nouveau-Brunswick où la pluie déclenchait des interdictions de baignade.

«D’après les données probantes que nous avons en main, nous pouvons affirmer avec certitude qu’il n’y a pas de lien entre les précipitations et la qualité de l’eau à la plage Parlee. Nous avons donc modifié le protocole afin de refléter cette situation», a affirmé Mme Russel.

La prédiction des taux de pollution n’est pas une science exacte. Comme l’évaluation des échantillons en laboratoire prend environ 24 heures, les fermetures dues aux tests positifs ont seulement lieu le lendemain de la journée où l’échantillon pollué a été prélevé. Dans la majorité des cas, des tests subséquents dévoilent que le taux de pollution est retombé à l’intérieur des normes permises par le temps que l’interdiction entre en vigueur.

Ainsi, si on applique aux fermetures dues aux résultats d’échantillonnage la logique qui a mené à l’élimination de la surveillance des chutes de pluie, on trouve qu’ils sont pratiquement aussi inefficaces. Des 22 fermetures qui ont eu lieu en raison d’un test positif depuis 2017, les niveaux de pollution ont seulement dépassé les normes permises 4 fois le jour même de la fermeture.

C’est donc dire que le taux d’efficacité des fermetures liées aux chutes de pluie est de 14%, contre 18% pour les fermetures dues aux résultats d’échantillonnage.

«Nous souhaitions faire les tests plus rapidement, mais c’est une question du processus avec le laboratoire. Nous affichons les résultats d’échantillonnage dès qu’ils sont disponibles», explique Allan Bard, sous-ministre adjoint du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.

M. Bard ajoute que malgré ces défis – qui existent d’ailleurs à toutes les plages -, les normes de surveillance à la plage Parlee sont parmi les plus élevés de l’Amérique du Nord.

Il a souligné que cette année, la plage a obtenu la certification Pavillon Bleu pour ses pratiques exemplaires de qualité d’eau, de gestion de l’environnement, de sensibilisation, de sécurité et de commodités. Selon le sous-ministre, les normes à la plage Parlee «sont beaucoup plus élevées» que celles du Pavillon Bleu. Notamment, le fait que les administrateurs de la plage recueillent 10 échantillons par jour dépasse de loin les exigences de la certification.

Il a aussi rappelé que plus de 98% des échantillons pris à la plage Parlee au cours des deux dernières années étaient à l’intérieur des normes de pollution de Santé Canada.

Mme Russell a mentionné qu’il existe toujours un risque quand on se baigne à la plage. C’est pourquoi elle suggère de toujours s’informer au sujet des interdictions de baignade, de ne jamais avaler l’eau, de garder les plaies ouvertes hors de l’eau, de laver ses mains avant de manger après s’être baigné et de prendre une douche dès que possible.

Jeudi, le bureau du médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick a aussi annoncé l’automatisation de son système de publication des résultats des analyses d’échantillons d’eau. Cela doit permettre d’éviter l’erreur humaine.

L’équipe de la plage Parlee continuera à comptabiliser les précipitations quotidiennes de pluie cette année, même si elles n’auront pas d’impact sur les avis d’interdiction de baignade.