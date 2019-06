Le centenaire de Mgr Gérard Dionne souligné en grand

L’évêque émérite d’Edmundston, Mgr Gérard Dionne, n’oubliera certainement pas de sitôt les célébrations de son 100e anniversaire qui ont eu lieu mercredi, à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

Environ 800 personnes ont pris place à l’intérieur du lieu de culte, qui était bondé pour l’occasion, afin de célébrer le centenaire de celui qui fut l’évêque du diocèse d’Edmundston de 1984 à 1993.

À l’image d’une rockstar, Gérard Dionne est apparu à l’église en débarquant d’une rutilante Cadillac.

Une messe et des discours d’hommage se sont succédé durant près de 2h30, sans bâillement perceptible sur les bancs d’église.

La cérémonie s’est soldée par un discours d’une quinzaine de minutes du jubilaire qui à l’âge de 100 ans est toujours fort articulé et qui n’a pas perdu sa touche d’humour.

Sans note écrite ni hésitation au micro, Gérard Dionne a livré un vibrant témoignage.

«L’église m’a fait prêtre, m’a accepté et a toujours été bonne pour moi», a affirmé celui qui a été ordonné prêtre il y a déjà 71 ans.

«J’ai été heureux dans ma vie, j’aurais été malheureux de faire n’importe quel autre métier. Je n’ai jamais jugé personne, j’ai vu toute sorte de choses et de gens…»

À cet âge vénérable, Mgr Dionne est toujours en mesure de prendre le volant de son propre véhicule.

Qui plus est, l’évêque à la retraite arpentait chaque semaine les allées et les verts du Club de golf Fraser d’Edmundston jusqu’à tout récemment.

Rencontré à l’église, l’ancien médecin personnel de Mgr Dionne pendant 35 ans n’avait pas trop d’explications à offrir quant à l’état de santé de l’homme d’Église.

«C’est incroyable de voir un centenaire en forme comme ça!», a raconté le Dr Jocelyn Dumont.

«C’est un phénomène rare, pour ne pas dire unique!», dira à son tour Ghislaine Clavet, l’une des organisatrices de la fête.

«Je crois que le secret de ma longévité réside dans mon ADN», a résumé Mgr Dionne, dont la devise est «je suis votre frère».

Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada, n’a pas manqué l’occasion d’assister aux célébrations de celui qui sera véritablement centenaire le 19 juin.

«C’est un grand communicateur, il sait bien transmettre les paroles de l’église», a commenté le cardinal québécois.

Les célébrations se sont poursuivies à l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs avec un verre de la fraternité et un souper regroupant plus de 350 personnes, dont une dizaine d’évêques et plusieurs dignitaires.