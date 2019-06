Le chanteur des Hôtesses d’Hilaire critique le maire de Tracadie

À ne plus inviter au même spectacle dans la Municipalité régionale de Tracadie, Serge Brideau, des Hôtesses d’Hilaire, et le maire Denis Losier.

L’auteur-compositeur-interprète, actuellement en tournée avec son groupe à Montréal, ne mâche pas ses mots envers le comportement du principal élu de Tracadie. Il invite, en son nom, tous les artistes de la municipalité de voter «pour n’importe qui qui aura du sens à l’exception du maire» aux élections de mai 2020.

La voix des Hôtesses d’Hilaire était en verve lorsque l’Acadie Nouvelle l’a joint, mercredi après-midi, entre deux rendez-vous à Montréal. Il affirme parler en son nom et ajoute qu’il ne s’excusera pas d’exprimer sa pensée sur ce qui se passe présentement dans la plus grande communauté de la Péninsule acadienne. Il dénonce le fait que la MRT est devenue une «risée dans la province».

Sa réaction fait suite à la décision de la Ville d’aller finalement en appels d’offres pour vendre le grand chapiteau, une structure qui a suscité la controverse depuis un an, en raison notamment du contrat avec Embou Productions et de la position de la municipalité de ne plus payer pour sa manipulation. Les intéressés ont jusqu’au 20 juin pour signifier leurs intentions d’acquisition.

Cet hiver, un groupe d’artistes, mené par Serge Brideau et lancé par Wilfred LeBouthillier, a offert à la Ville d’organiser des spectacles sous le chapiteau, à condition que la Ville aide financièrement (avec une marge de crédit) ledit groupe dans ses démarches. La MRT a refusé.

Le chanteur n’en revient toujours pas que le conseil municipal ait décidé de vendre ce bien. Il accuse Denis Losier d’avoir voulu faire de la politique populiste sur le dos des artistes.

«Au lieu de travailler avec un maire favorable au développement culturel de sa ville, nous avons fait face à une stratégie d’un maire qui voulait en mettre plein la vue aux citoyens de Tracadie. Les élections s’en viennent et il va voir que les artistes vont se mobiliser contre Denis Losier. Il est une pomme pourrie dans ce conseil», a fulminé Serge Brideau.

Il a confirmé que le groupe d’artistes – dont Maxime McGraw, qui s’est retiré en raison notamment d’une apparence de conflit d’intérêts parce que son père est conseiller municipal – est inactif depuis quelques semaines. Tous ont un horaire estival chargé et n’ont plus le temps de s’occuper du dossier, a-t-il expliqué.

«Tracadie a un potentiel extraordinaire pour le développement des artistes. Mais c’est le leader du conseil municipal qui est le problème. Je suis frustré de constater l’état de notre ville mené par un maire manipulateur des médias et des citoyens. En politique populiste, Denis Losier est le champion. Moi, Serge Brideau l’artiste, je vais tout faire en mon pouvoir pour qu’il ne soit plus maire de Tracadie en mai 2020.»

Il poursuit en rappelant que la main tendue des artistes ce printemps était sincère, mais que le maire s’en serait servi pour jeter de la poudre aux yeux de la communauté.

«On était prêt à former un comité. J’ai même fait des contacts pour trouver des artistes pour des spectacles. La balle commençait à rouler. On a tendu la main au maire, mais il n’a pas aimé ça. Et aujourd’hui, le chapiteau est à vendre. Qu’on ne vienne pas me lancer l’argument que la nouvelle salle de spectacles va faire l’affaire. On ne va pas voir 1755 dans une salle; on va les voir dehors. C’est possible que la culture et le politique puissent travailler en harmonie. Ça se peut et Caraquet en est la preuve. Mais le contraire se peut aussi; il suffit de voir ce qui se passe à Tracadie», termine Serge Brideau.