Les Blues de St. Louis savourent une 1ère coupe Stanley

Ryan O’Reilly et Alex Pietrangelo ont fait mouche au premier vingt pour guider les Blues vers une première conquête de la coupe Stanley, mercredi, alors que St. Louis a défait les Bruins de Boston au compte de 4-1, dans un match numéro 7.

Brayden Schenn et Zach Sanford ont complété en troisième période pour les Blues, qui ont vu Jordan Binnington faire 32 arrêts.

Comme quoi c’est la qualité et non la quantité, l’avantage pour les tirs a été 33-20 en faveur de Boston.

O’Reilly a marqué en faisant dévier un tir, à 16:47 au premier tiers.

Il s’est écoulé 16:10 entre les premier et deuxième tirs des visiteurs. Leur troisième a été le bon: Jay Bouwmeester a décoché de la ligne bleue, et O’Reilly a fait dévier la rondelle entre les jambières de Tuukka Rask. L’Ontarien de 28 ans a récolté cinq buts au cours de la finale.

Puis, seulement 7,9 secondes avant le premier entracte, Pietrangelo a doublé le coussin grâce à un revers, de l’enclave.

Des buts qui ont soulevé une salle comble au Enterprise Center, où plus de 18 000 billets ont trouvé preneurs, en 30 minutes.

Il y avait aussi une foule imposante au Busch Stadium, où la aussi on regardait le match sur écran géant.

Schenn en a rajouté à 10:25 en troisième période. Il a marqué à l’aide d’un tir sur réception, la passe venant de Vladimir Tarasenko. Quelques minutes plus tôt, Binnington avait réussi un superbe arrêt contre Joakim Nordstrom, du bout de la jambière droite.

Sanford a marqué à 15:22, de l’embouchure gauche. Matt Grzelcyk a déjoué Binnington avec 2:10 au cadran, d’un tir des poignets

L’équipe ayant marqué en premier a donc remporté les cinq derniers matches de la série.

Les Blues ont conclu les séries avec une excellente fiche de 10-3 à l’étranger; celle des Bruins au TD Garden a été 7-5.

Disputant une quatrième finale, les Blues ont finalement goûté à un premier triomphe. Les Bruins comptent six coupes Stanley, dont celle de 2011.

Binnington a couronné des séries de rêve. L’Ontarien de 25 ans a fait ses débuts dans la Ligue nationale en janvier seulement. Rask a fait 16 arrêts.

Dans la sixième minute du premier tiers, Colton Parayko des Blues a commis un revirement dans sa zone. La rondelle est allée à Marcus Johansson, mais il a raté la cible.

Peu après, Boston a continué de bourdonner; un rebond aurait pu être dangereux, mais Sean Kuraly était trop loin pour en profiter.

À mi-chemin au premier vingt, Binnington a frustré David Krejci dans l’enclave. À ce point-là, les Bruins menaient 6-1 pour les tirs. Johansson a obtenu une chance encore meilleure, en brève échappée, mais Binnington est resté intraitable.

À 7:57, Parayko est allé au cachot pour avoir retardé le match; ce fut la seule punition de la rencontre.

Dans la foule se trouvait notamment Charles Barkley, un membre du Temple de la renommée du basket. ‘Sir Charles’ favorisait les Blues, en partie vu la connexion avec Philadelphie de leur entraîneur, Craig Berube. Il était jadis un homme fort des Flyers, à l’époque où Barkley s’illustrait avec les Sixers.

Ryan O’Reilly, joueur par excellence des séries

Photo: AP

Si Ryan O’Reilly a souvent eu la réputation d’être un perdant, il peut maintenant dire que c’est chose du passé.

L’attaquant des Blues de St. Louis a remporté le trophée Conn-Smythe remis au joueur par excellence des séries éliminatoires, mercredi.

Après avoir été époustouflant lors de la série finale, O’Reilly a marqué le premier but des siens lors du septième et ultime match pour aider les Blues à soulever le précieux trophée de Lord Stanley.

Peu nombreux sont ceux qui n’ont pas écarquillé les yeux en voyant l’étendue du talent d’O’Reilly lors du tournoi printanier.

À 28 ans, l’attaquant a eu la chance de faire taire ses détracteurs lors des séries éliminatoires, menant lentement mais sûrement les Blues à la terre promise.

En 26 matchs ce printemps, il a amassé huit buts et 15 aides pour un total de 23 points.

L’ancien choix de deuxième tour de l’Avalanche du Colorado en 2009, qui avait participé à seulement deux séries en neuf ans de carrière, a porté l’équipe à bout de bras lorsqu’elle en avait le plus besoin.

Alors que les Blues tiraient de l’arrière 2-1 lors de la série finale, O’Reilly a ouvert les écluses après seulement 43 secondes de jeu et a par la suite inscrit le but gagnant pour permettre à la formation de St. Louis de niveler les chances dans la série. Lors du cinquième match, il a de nouveau été le premier à inscrire son équipe au pointage après 55 secondes en deuxième période et s’est également fait complice du deuxième but des Blues dans un gain de 2-1, qui leur a permis de s’approcher à une victoire de leur premier titre en 51 ans d’histoire. Même dans la défaite crève-coeur lors du sixième duel, il a été le seul à déjouer Tuukka Rask.

Et lors du match crucial, O’Reilly a une fois de plus répondu présent pour remettre les Blues en selle, alors que leur destin semblait bien funeste.

Après que les Blues eurent été largement menés au chapitre des tirs au but, l’attaquant a fait dévier le troisième tir des siens entre les jambières de Rask, jetant du même coup une douche froide sur la foule réunie au TD Garden.