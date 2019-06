Reconstitution du Madawaska des années 1750

Pour une seconde année, la reconstitution historique «Madawaska, la Clé du Canada» se déroulera les 6 et 7 juillet, au parc provincial de la République à Edmundston. - Gracieuseté

Les férus d’histoire auront sous peu l’occasion de plonger tête première dans l’histoire du Madawaska des années 1750 grâce à la présentation de la reconstitution historique «Madawaska, la Clé du Canada».

L’événement se déroulera les 6 et 7 juillet, au parc provincial de la République à Edmundston.

L’activité, qui est gratuite, permettra aux visiteurs de revivre un campement français des années 1750 qui prenait place en plein cœur du Madawaska à cette lointaine époque.

«Le Madawaska a été nommé Clé du Canada par Jacques-Pierre de Taffanel de la Jonquière, gouverneur de la Nouvelle-France, en raison de son importance pour le transport des marchandises. C’était en quelque sorte une Transcanadienne!», a expliqué Gilles Bouchard, l’instigateur de l’événement et lui-même reconstituteur.

Des tirs de canon retentiront du parc provincial de la République entre 11h et midi, samedi et le dimanche, de même qu’entre 16h et 17h le samedi.

Des tirs de fusils à silex, une démonstration de cuisine sur feu de camp et diverses activités d’animation figurent également à la programmation

Un souper pique-nique aux saveurs des années 1750 sera également à l’horaire des festivités. L’événement prendra place le samedi 6 juillet, sur le coup de 18h.

Les visiteurs qui souhaitent partager la table avec les reconstituteurs en provenance du Québec et du Nouveau-Brunswick sont invités à apporter leurs victuailles sur place et à prendre part au repas d’époque.

Les participants les plus mordus sont invités à revêtir un habit d’époque lorsqu’ils se rendront sur le site.

Les activités se dérouleront de la matinée jusqu’à l’aurore. Les personnificateurs de ces ancêtres de la Nouvelle-France se mêleront également à la foule présente au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick et au décor de l’endroit.