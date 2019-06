Tarification du carbone: le nouveau plan dénoncé par les environnementalistes

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernement locaux, Jeff Carr (à droite) est convaincu que son système répond à tous les critères qui ont permis à d’autres provinces d’éviter de se faire imposer le plan fédéral. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le nouveau plan provincial de tarification du carbone censé protéger la compétitivité des installations industrielles du Nouveau-Brunswick est dénoncé par les environnementalistes qui le trouvent beaucoup trop bienveillant à l’égard des grands émetteurs de gaz à effet de serre.

Le système de tarification fondé sur le rendement qui a été présenté jeudi à Fredericton doit pousser les huit plus grands émetteurs du Nouveau-Brunswick à réduire l’intensité de leurs émissions de 10% d’ici 2030.

Les installations qui n’atteindront pas cet objectif devront payer pour la pollution supplémentaire alors que celles qui dépasseront cette cible recevront des crédits.

L’argent récolté servira à financer des initiatives pour lutter contre les changements climatiques.

La raffinerie d’Irving Oil à Saint-Jean, la centrale électrique au charbon d’Énergie NB à Belledune et l’usine de pâte à papier AV Nackawic pourraient notamment être assujetties au régime provincial.

L’initiative doit également garantir des hausses moins importantes des tarifs d’électricité pour les particuliers et les entreprises.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr, veut convaincre Ottawa d’accepter son système en guise de remplacement du plan fédéral.

«C’est en fait une question d’équité. D’autres provinces ont conclu avec Ottawa des ententes moins rigoureuses que le (plan) fédéral. Il est difficile pour notre province d’être concurrentiel et viables si nous payons plus que nous voisins.»

«Grâce à ce plan, nous pouvons continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant la compétitivité économique du Nouveau-Brunswick et en assurant la stabilité des emplois», affirme M. Carr.

Selon le chef du Parti vert, David Coon, le système provincial est encore moins sévère que le plan fédéral qui n’en faisait déjà pas assez pour lutter contre les changements climatiques.

À son avis, la stratégie provinciale ne contient pas de véritable incitatif pour convaincre les grandes industries de réduire leur empreinte carbone.

«Maintenant, c’est clair que la responsabilité pour la majorité des réductions des émissions de gaz à effet de serre sera sur les épaules des citoyens et des petites entreprises», explique-t-il.

La directrice générale du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick, Louise Corbette, déplore notamment que seulement 0,84% des émissions des grandes industries seront taxée durant la première année du plan.

«Pour lutter contre les changements climatiques, nous devons agir de façon agressive et nous devons fournir suffisamment d’incitatifs pour inciter les entreprises polluantes à changer. Au tout début de ce processus, il n’y a pas vraiment d’incitatif pour mettre les usines de pâtes et papiers et la raffinerie au régime sur le plan du carbone.»

La proportion des émissions des grandes industries qui sera assujettie à la tarification doit augmenter chaque année pour atteindre 10% en 2030. L’objectif du plan fédéral est plutôt de 20%.

Le système provincial doit aussi permettre aux abonnés d’Énergie NB d’éviter les hausses de tarifs d’électricité que doit entraîner la stratégie du fédéral.

Parce que le plan provincial tient compte des progrès déjà réalisés en matière environnementale chez la société de la Couronne, l’augmentation des tarifs découlant de la tarification des émissions provenant de la production d’électricité devrait être limitée à 1% d’ici 2022 au lieu de 6%.

Le ministre Jeff Carr est convaincu que son système répond à tous les critères qui ont permis à d’autres provinces d’éviter de se faire imposer le plan fédéral.

Le précédent gouvernement libéral avait décidé de laisser le soin à Ottawa de tarifer les émissions des grandes installations industrielles de la province. Les progressistes-conservateurs sont cependant d’avis que cette décision désavantage le Nouveau-Brunswick sur le plan de la compétitivité avec les autres industries des autres provinces qui sont soumises à des régimes moins sévères.

L’organisme qui représente l’industrie des produits forestiers dans la province, Forêt NB, s’est rangé derrière le plan du ministre Carr et demande à Ottawa de l’approuver.

«Le secteur forestier a déjà réduit ses émissions de plus de 50% depuis 1990 et avec ce plan proposé, nous continuons à apporter des améliorations pour au moins les onze prochaines années», a indiqué le groupe dans un communiqué.

Fredericton soumettra officiellement son plan au gouvernement fédéral avant la fin du mois de juillet après une période de consultation publique.