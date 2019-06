Vente pyramidale: des fraudeurs recrutent dans le Nord

La GRC affirme que personnes du nord du Nouveau-Brunswick ont été sollicitées pour participer à un cercle de dons.

Pour participer à un cercle de dons, les gens doivent «investir», ou payer une somme d’argent. On leur promet ensuite un gain financier important s’ils recrutent de nouveaux «investisseurs».

Un cercle de dons est une opération pyramidale. Il s’agit d’une fraude, et cela est illégal.

«Si vous connaissez quelqu’un qui songe à participer à un cercle de dons, dites-lui de ne pas y participer, car il s’agit d’une fraude, a déclaré le sergent Martin Janson du Détachement de Saint-Quentin de la GRC. Parlez-en à votre famille et à vos amis, et dites-leur de ne pas donner d’argent pour une cause ou un service d’investissement s’ils ne sont pas sûrs de sa légitimité.»

Si vous croyez avoir affaire à un fraudeur, veuillez communiquer avec le service de police de votre région ou avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501.

La GRC rappelle que si vous avez été victime d’un cercle de dons ou d’une autre fraude, informez-en le service de police de votre région et votre institution financière.