Higgs ne veut pas investir dans le chantier naval de Bas-Caraquet

Le Centre naval du Nouveau-Brunswick à Bas-Caraquet pourrait devoir se passer des subventions du gouvernement provincial à l’avenir. Le premier ministre Blaine Higgs a comparé cette semaine certains des investissements précédents à un abus de l’argent des contribuables.

Afin de pouvoir poursuivre sa croissance, le chantier naval compte sur l’aide du gouvernement pour faire l’achat d’une rampe de halage d’une valeur de 5 millions $.

Selon la députée libérale de Caraquet, le gouvernement de M. Higgs fait la sourde d’oreille aux demandes du chantier.

Isabelle Thériault a soulevé la question à l’Assemblée législative, jeudi.

«Grâce aux investissements des différents gouvernements précédents, le centre naval s’est doté d’équipement pour bâtir (des) bateaux. Cependant, il lui manque maintenant une pièce maîtresse pour être capable de bien fonctionner.»

«La situation est critique, et nous avons besoin d’une réponse claire de la part du gouvernement Higgs: va-t-il continuer à investir dans le centre naval?»

La réponse du premier ministre ne s’est pas fait attendre. Selon M. Higgs, le chantier ne peut plus continuer à vivre aux crochets des gouvernements.

«Je veux travailler avec la communauté de Bas-Caraquet. Je veux élaborer une vision à long terme durable pour ce chantier naval, une vision d’avenir pour les gens qui y restent et y travaillent, et non une vision qui exige une contribution financière continue des contribuables pour rester à flot.»

Durant la période de questions, Blaine Higgs s’en est pris aux investissements des précédents gouvernements qui ont permis au Groupe Océan de bâtir une cale sèche flottante au chantier naval.

Selon lui, l’argent des contribuables néo-brunswickois a été utilisé pour construire une pièce d’équipement qui permettra à l’entreprise québécoise de faire compétition au chantier naval.

«C’est le genre de logique que nous avons constatée lorsque nous avons parcouru la province à la recherche d’investissements qui ont été faits (par le précédent gouvernement) en abusant simplement de l’argent des contribuables.»

D’après Isabelle Thériault, M. Higgs «ne croit pas dans l’économie du Nord et l’économie de la Péninsule acadienne.»

«Il ne réalise pas l’impact, les retombées économiques et tous les emplois qui sont générés par le chantier naval de Bas-Caraquet. C’est extrêmement décevant.»

Depuis près de dix ans, tous les gouvernements qui se sont succédé à Fredericton ont investi dans le chantier naval, dont les progressistes-conservateurs de David Alward, a rappelé la députée.