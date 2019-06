L’UMCS honore Jean-Guy Rioux

L’immeuble résidentiel de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, sera dorénavant connu sous le nom de «Résidence Jean-Guy Rioux».

Bénévole infatigable, M. Rioux a largement contribué au rayonnement de son milieu et à l’épanouissement de la francophonie canadienne.

«Au cours de sa vie, il a promu un sentiment de fierté et un esprit de solidarité qui continuent aujourd’hui d’en inspirer plus d’un», a fait savoir l’UMCS dans un communiqué de presse.

«Les contributions nombreuses et exceptionnelles de M. Rioux ont fait de lui une figure de proue sur la scène acadienne, néo-brunswickoise et canadienne, fait savoir le recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université de Moncton, Jacques Paul Couturier. Il était reconnu pour son intégrité, son respect, son altruisme et sa volonté de faire rayonner la culture et l’expertise acadienne.»

M. Rioux joint l’Université de Moncton en 1978 à titre de directeur de l’Éducation permanente au campus de Shippagan. Il devient par après vice-recteur de l’établissement entre 1979 et 1990. Ensuite, il occupe le poste de responsable de la mise en œuvre du Centre de recherche et de développement des produits marins (aujourd’hui composante de l’Institut de recherche sur les zones côtières), puis en devient directeur.

M. Rioux occupe par la suite le poste de juge de la Cour de la citoyenneté canadienne et celui de secrétaire général et de trésorier intérimaire pour l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF).

Il assure la présidence de la Société des Acadiens et Acadiennes du Nouveau-Brunswick durant cinq ans.

Il a également été président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Il a de plus représenté le Nouveau-Brunswick au sein du Comité consultatif de l’Agence de coopération culturelle et technique du Canada pour cinq ans.