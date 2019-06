Un déficit de 1,3 million $ pour le District francophone nord-est

Le District scolaire francophone nord-est a finalement terminé l’année financière 2018-2019 avec un déficit d’environ 1,3 million $.

Le montant a été confirmé en début de semaine, lors de la dernière réunion de l’année scolaire du conseil d’éducation du DSFNE à Sainte-Marie-Saint-Raphaël. L’année fiscale s’est terminée le 31 mars 2019.

La situation est prise très au sérieux, souligne Ghislaine Foulem, présidente du conseil d’éducation, même si elle rappelle qu’il faut remettre les choses dans leur contexte. L’an dernier, le budget total du DSFNE s’est élevé à près de 114 millions $. Le déficit représente seulement près de 1% de ce montant.

«Ça ne veut pas dire que ce n’est rien. Il va falloir examiner ça.»

En 2017-2018, le DSFNE a réalisé un surplus de 10 000$.

L’une des raisons derrière le déficit peut être attribuée au fait qu’un plus grand nombre d’enseignants suppléants ont été appelés à travailler cette année, explique-t-on.

«Je ne pense pas qu’il y a eu une grande augmentation par rapport à l’an dernier, mais il va falloir examiner les raisons. Peut-être que nous vivons une situation différente par rapport aux autres districts scolaires.»

Il y a quelques semaines, le DSFNE a soutenu que des compressions dans certains services sont à prévoir en 2019-2020 en raison du déficit.

«On est en pourparlers avec le gouvernement pour définir des modalités de remboursement. On ne sait pas comment ça va se passer, mais on va faire ce qu’il faut. Dans notre planification budgétaire pour l’année 2019-2020, on va voir où il y a lieu d’améliorer les choses», dit Mme Foulem.

Conformément à la politique 101 du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, les districts scolaires ne peuvent accumuler un déficit dans leur budget d’immobilisations ou de fonctionnement.

Chaque année, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance attribue à chacun des sept districts scolaires de la province un budget de fonctionnement réparti de manière équitable. Il revient au CED d’établir, de mettre en œuvre et de surveiller le plan de dépenses du district scolaire, qui a la responsabilité de gérer et d’équilibrer le budget qui lui est alloué.

– Avec des renseignements du journaliste Réal Fradette