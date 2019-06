Un polimètre pour surveiller si Blaine Higgs tient ses promesses

Stéphanie Colin, professeure à l’Université de Moncton; Lisa Birch et Yannick Dufresne, professeurs à l’Université Laval; Judith Bourque et Marie-Ève Nowlan, étudiantes ayant travaillé sur le projet; Gabriel Arsenault, professeur à l’Université de Moncton, et sa fille Éloïse; et Julie Bissonnette, cheffe de poste du bureau du Québec en Atlantique. - Acadie Nouvelle: Alexandre Boudreau

Si le gouvernement ne respecte pas ses promesses, il sera maintenant plus facile de le savoir.

Des universitaires de l’Université de Moncton et de l’Université Laval ont lancé un outil en ligne qui permet de comptabiliser les promesses électorales du premier ministre.

Le site web, qui est disponible au grand public, énumère 174 promesses émises par Blaine Higgs lors de sa campagne électorale, et affiche le nombre de ces promesses qui ont été respectées – ou non – par l’actuel gouvernement progressiste-conservateur.

L’équipe du Centre d’analyse des politiques publiques, à l’Université Laval, a lancé cette plateforme en 2013, et a créé des polimètres pour les gouvernements Harper et Trudeau, en plus des gouvernements québécois de Marois, Couillard et Legault.

Le premier en son genre au Nouveau-Brunswick, le Polimètre Higgs sera mis à jour régulièrement par ses créateurs de manière non partisane.

Le politologue Gabriel Arsenault, de l’Université de Moncton, a mené la migration de l’outil vers la politique du Nouveau-Brunswick.

Il ne croit pas que le polimètre permettra d’éliminer la mésinformation du jour au lendemain, mais il affirme qu’il sera maintenant plus facile pour les électeurs de s’informer sur les agissements du gouvernement.

«Ça va être plus facile pour les gens qui veulent avoir des informations. Si tu veux savoir quelles sont les promesses du gouvernement, c’est beaucoup plus facile de regarder le site web que de déchiffrer une plateforme électorale», dit le politologue.

Yannick Dufresne, professeur adjoint à l’Université Laval, affirme que la méthode utilisée par les chercheurs est transparente, ce qui permet aux gens de savoir d’où vient l’information présentée sur le site.

«C’est plus en plus facile de faire des plateformes interactives comme ça, mais ce qui distingue le polimètre des autres outils du genre, c’est que c’est fait par des universitaires et que la méthodologie est transparente et facilement accessible sur le site.»

Les créateurs du projet estiment que cette manière de classifier les promesses électorales évitera du travail aux chercheurs, journalistes et électeurs qui l’utiliseront.

Lisa Birch, professeure de sciences politiques à l’Université Laval, a d’ailleurs réalisé un livre sur le gouvernement de Justin Trudeau à partir des données recueillies par le polimètre Trudeau.

À la fin d’un mandat, comme lors d’élections, les promesses d’un gouvernement sont archivées et peuvent toujours être consultées, ce qui est un atout valable pour la recherche universitaire, selon Lisa Birch.

Évidemment, il ne suffit pas de consulter le site web pour connaître le mandat d’un premier ministre de fond en comble.

«Dans le livre, on a demandé aux chercheurs de partir des données du polimètre et d’examiner aussi ce qui a été accompli comme action gouvernementale mais qui n’a fait objet d’aucune promesse», dit la professeure.

Lors de la rédaction de cet article, 10 des promesses électorales de Blaine Higgs étaient réalisées, 26 d’entre elles étaient en voie de réalisation ou partiellement réalisées, et 4 étaient rompues.

134 des 174 promesses identifiées sont toujours en suspens. Le polimètre Higgs peut être consulté au www.polimetre.org.