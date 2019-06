Centre naval du N.-B.: Bas-Caraquet prête à collaborer avec le gouvernement Higgs

Les sentiments sont mitigés à la suite de la déclaration du premier ministre Blaine Higgs, qui a récemment affirmé que le gouvernement provincial veut élaborer une nouvelle stratégie pour le Centre naval du Nouveau-Brunswick, à Bas-Caraquet.

La semaine dernière, la députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, a soulevé la question à l’Assemblée législative. La réponse du premier ministre Higgs ne s’est pas fait attendre. Le chantier naval ne peut plus continuer à dépendre des subventions du gouvernement provincial, a-t-il répondu.

«Je veux travailler avec la communauté de Bas-Caraquet. Je veux élaborer une vision à long terme durable pour ce chantier naval, une vision d’avenir pour les gens qui y restent et y travaillent, et non une vision qui exige une contribution financière continue des contribuables pour rester à flot.»

Roger R. Chiasson, maire de Bas-Caraquet, tente de faire la part des choses. Des rencontres doivent avoir lieu prochainement entre les municipalités de Bas-Caraquet et de Caraquet ainsi qu’avec le gouvernement provincial pour définir la marche à suivre.

«En jasant un peu avec les élus provinciaux, le gouvernement n’a pas l’intention d’investir davantage dans le Centre naval, mais ça ne veut pas dire qu’il refuse de nous aider. Il veut une stratégie pour que le Centre naval se prenne en main sans avoir à investir des millions de dollars supplémentaires.»

Malgré la tournure des événements, Bas-Caraquet est prête à collaborer avec le gouvernement Higgs pour la suite des choses.

«Il y a de la construction navale à Bas-Caraquet depuis longtemps. On veut que ça fonctionne. C’est une industrie importante dans la Péninsule acadienne. Lorsque ça fonctionne, il y a plusieurs entreprises et fournisseurs qui en profitent. Avec les emplois qui sont créés, il y a des retombées économiques directes et indirectes. On a déjà été un pilier de la construction navale et on va faire tout ce qu’on peut pour que ça puisse continuer et pour qu’on puisse développer davantage nos installations.»

Kevin Haché, maire de Caraquet et ancien candidat du Parti progressiste-conservateur, tente aussi de tenir en considération les deux côtés de la médaille.

«Caraquet et Bas-Caraquet travaillent ensemble sur ce dossier depuis longtemps. Ç’a toujours été l’objectif des deux municipalités de développer le centre naval, car on sait que la construction navale fait un peu partie de l’ADN de la Péninsule acadienne. Je pense que nous avons un centre qui serait à la hauteur des besoins de plusieurs compagnies. On est ouvert à toutes sortes de scénarios», dit-il.

Promesses

Le gouvernement provincial, alors dirigé par les libéraux de Brian Gallant, a accepté de devenir le propriétaire du Centre naval du Nouveau-Brunswick pour la somme symbolique de 1$ en 2016 après qu’il s’est avéré qu’il devait près de 4 millions $ à des fournisseurs.

Il a aussi promis de rénover et réparer le ber cavalier, le quai en U et la rampe d’accès. Le tout était assujetti à des conditions, dont une participation du fédéral, qui a éventuellement annoncé des investissements de 12 millions $.

Trois années plus tard, la rampe de halage d’une capacité de 600 tonnes se fait toujours attendre. Le Groupe Océan, l’un des principaux locataires du Centre naval, a dénoncé cette situation à maintes reprises.

Aucun porte-parole de l’entreprise québécoise, qui achèvera bientôt la construction d’une cale sèche à Bas-Caraquet, n’était disponible pour une entrevue dimanche.

À ce sujet, la semaine dernière, Blaine Higgs a affirmé que l’argent des contribuables a été utilisé pour construire une pièce d’équipement qui permettra à l’entreprise québécoise de faire compétition au centre naval.

L’entente entre le Groupe Océan et le gouvernement du Nouveau-Brunswick a cependant été négociée en 2014, alors que M. Higgs était ministre provincial des Finances.

D’ailleurs, le contrat initial de 2014, qui a depuis été renégocié, permettait au Groupe Océan de bénéficier d’un nombre de privilèges, dont deux sièges au sein du conseil d’administration, un droit de refus en cas de vente des installations, l’exclusivité sur la construction et la réparation de navires en acier, un rabais sur la masse salariale de la main-d’oeuvre et un loyer brut de 5$ le pied carré.

On avait justifié ces avantages par le fait que la présence du Groupe Océan permettrait de développer une expertise dans l’industrie navale dans la Péninsule acadienne, de former une main-d’œuvre qualifiée et de stimuler l’économie du nord de la province.

On voyait aussi l’arrivée de l’entreprise comme un premier pas vers l’émergence de nouveaux projets.