Génocide acadien: la SANB tentera de trancher la question

Peut-on qualifier la Déportation de génocide acadien? Un groupe de chercheurs s’interrogera sur la question.

Un groupe d’historiens tentera de décider si on peut qualifier la Déportation de génocide, selon une résolution adoptée par la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick lors de son AGA à Fredericton, samedi dernier.

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme acadien, tenue à Fredericton, le président Robert Melanson a annoncé qu’un groupe d’action serait chargé de mettre fin au débat qui fait polémique depuis plusieurs semaines.

La question du génocide acadien a été dépoussiérée par la Coopérative des Arcadiens en mai dernier.

«On voudrait avoir des juristes et des historiens qui ont la crédibilité nécessaire, et qu’ils examinent toutes les facettes (de la question)», dit Robert Melanson en entrevue téléphonique.

Il estime qu’idéalement, le groupe de travail serait formé de chercheurs qui soutiennent des opinions des deux camps.

Robert Melanson explique que les résultats du groupe de travail – qui devraient être connus dans un an, au plus tôt – permettront de rédiger une recommandation officielle à la Société Nationale de l’Acadie (SNA) sur le débat du génocide.

Selon le président de la SANB, la question du génocide devra éventuellement être réglée au niveau national, avec l’apport des associations acadiennes de tout le pays.

«C’est à l’ensemble des Acadiens de décider de cela, donc c’est un dossier que doit porter la SNA.»

Robert Melanson affirme que son organisme se doit d’écouter les préoccupations des citoyens et que la nature de la Déportation mérite donc d’être étudiée en profondeur.

La 46e assemblée générale annuelle de la SANB a regroupé des experts des milieux de l’éducation, de l’immigration et du bilinguisme officiel. – Gracieuseté

L’immigration francophone, la clé du succès?

Lors de l’AGA, la SANB a recueilli la perspective d’experts sur l’immigration francophone et sur l’immersion française.

Selon Robert Melanson, la province n’en fait pas assez pour attirer les immigrants francophones.

«Il faut que l’Acadie puisse aller chercher nos immigrants, qui vont être capables de s’adapter dans nos communautés», dit le président, qui estime que la longévité de l’Acadie en dépend.

Le président de la SANB affirme que le gouvernement provincial n’atteindra pas la cible de 33% d’immigration francophone en 2020, et que le gouvernement ne fournit pas de «réponse satisfaisante» sur les faibles taux d’immigration francophone.

Selon lui, l’Acadie doit elle-même prendre en main l’immigration francophone.

«On n’est jamais mieux servis que par soi-même. La province n’atteint pas les cibles, donc il faut avoir le contrôle là-dessus, et on sait qu’on va atteindre ces cibles, on sait qu’on va aller chercher des immigrants qui voudront venir chez nous», affirme Robert Melanson, qui prévoit rencontrer des porte-paroles du gouvernement à ce sujet.

L’immersion est de mise

Le président de la SANB croit que le Nouveau-Brunswick a du travail à faire chez sa population acquise.

Il est d’avis que l’immersion française fait défaut et que beaucoup d’anglophones n’ont pas suffisamment d’appui pour apprendre le français.

«Dans toutes les autres provinces, ils commencent l’immersion dans la petite enfance, mais dans notre province bilingue, on commence seulement en première année», dit Robert Melanson.

Il affirme que l’immersion devrait débuter plus tôt dans le parcours des jeunes pour leur permettre de mieux intégrer la langue française.

Dominic Cardy, ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, était présent à l’AGA pour entendre les préoccupations d’experts au sujet de l’immersion, selon Robert Melanson.

«Je crois que Cardy est très conscient du rôle que l’immersion joue au Nouveau-Brunswick dans le contrat social.»

Les tensions linguistiques sont pour la plupart nées des frustrations face au manque d’outils pour apprendre le français chez la population anglophone, d’après le président de la SANB.

Il dit par contre que la SANB n’a pas de rôle direct à jouer dans ce dossier puisqu’il est du ressort de la population anglophone.