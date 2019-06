Le Festival Jazz & Blues d’Edmundston fait le plein de visiteurs

Le Ribfest présenté en marge du 25e Festival Jazz & Blues d’Edmundston n’a pas manqué d’attirer l’attention et de satisfaire les appétits. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Alors que le rideau est tombé sur le 25e Festival Jazz & Blues d’Edmundston, les organisateurs de l’événement peuvent déjà dire mission accomplie.

Dimanche après-midi, avant même la présentation des derniers spectacles à l’affiche, plus de 7500 visiteurs avaient pris part aux festivités.

«Ça reste à confirmer, mais c’est probablement la plus imposante foule de l’histoire du Festival», a indiqué Hélène Levesque, la présidente de l’événement.

À titre de comparaison, l’événement avait attiré à peine 1200 visiteurs à pareille date en 2018.

Le comité organisateur a sans doute vu juste en déménageant le site du Festival Jazz & Blues en plein cœur du centre-ville d’Edmundston et en y ajoutant, pour la première fois, un volet Ribfest qui semble avoir obtenu la cote auprès des visiteurs.

L’accès gratuit au site et aux spectacles a sans doute également contribué à cet afflux de visiteurs.

Les festivités avaient pourtant bien mal commencé vendredi, alors qu’un violent orage s’est abattu sur la région d’Edmundston en fin de journée.

Malgré un ciel gris qui a persisté durant les trois jours de festivités, les visiteurs ont été nombreux à se promener sur le site et à se laisser tenter par les créations culinaires des ribbers, dont les odeurs alléchantes étaient perceptibles à un kilomètre à la ronde.

D’ailleurs, lors du passage de l’Acadie Nouvelle, une famille en provenance de l’Ukraine se délectait des grillades offertes sur place.

«La nourriture est très bonne et il y a une belle ambiance qui règne ici», a raconté la mère de famille dans un anglais approximatif.

«Je crois que l’expérience du ribfest a été des plus concluantes», a indiqué sans détour Hélène Levesque.

Le Dwane Dixon Band a animé samedi et dimanche le 25e Festival Jazz & Blues d’Edmundston. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance L’appel des côtes levées était trop fort pour cette jeune famille qui a bravé l’orage afin de déguster des pièces grillées concoctées par les ribbers. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Une bénévole de l’organisation a indiqué que des touristes français, asiatiques et en provenance de l’Ouest canadien ont participé aux activités du 25e Festival Jazz & Blues d’Edmundston.

Ce plaisir semblait partagé par la quinzaine d’artistes et groupes qui ont laissé aller leurs plus beaux airs de jazz et de blues sur la scène du festival.

«L’événement est bien organisé et l’accueil des gens est chaleureux», a quant à lui affirmé Dwane Dixon en quittant la scène qu’il venait d’animer avec son trio musical.

«Tellement chaleureux qu’un festivalier nous a invités à prendre une bière sur son patio puisque nous n’avions pas d’endroit où trouver quelque chose à boire. On s’est tous retrouvé chez lui!», a raconté le musicien montréalais.

Le comité organisateur du 25e Festival Jazz & Blues d’Edmundston devrait faire un bilan complet de l’édition 2019 de l’événement au cours des prochaines semaines.

«Il est encore trop tôt pour dresser un bilan financier du festival et pour décider si l’expérience du Ribfest et du centre-ville sera de retour en 2020. Nous allons nous asseoir à table afin de regarder tout ça», a indiqué la présidente du festival.