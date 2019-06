Médisanté Saint-Jean: 10 ans de soins de santé en français

Il y a 10 ans, le centre de santé communautaire Médisanté ouvrait ses portes et accueillait ses tout premiers patients.

À sa façon, l’ouverture de l’établissement aura marqué la petite histoire contemporaine de la francophonie Saint-Jeannoise qui n’avait pas accès à cette époque à des soins de santé en français.

Situé à même le Centre communautaire Samuel-de-Champlain dans le quartier Millidgeville, le Médisanté résulte d’un partenariat entre le ministère de la Santé, la régie régionale de la santé B, l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean et Santé Canada.

La Société Santé Mieux-être en français du N.-B. avait également apporté son aide en y allant d’une étude de faisabilité.

«C’était une priorité des gens de la communauté de recevoir des soins en français, c’est assurément un gros morceau de notre histoire», dit Michel Côté, le dg de l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean (ARCF).

Précisons qu’avant l’ouverture du Médisanté et l’arrivée de la Dre Simona Parascan, en mai 2009, les soins de santé offerts en français dans la ville portuaire se limitaient généralement à l’expression consacrée «Hello Bonjour».

«La liste de patients était modeste au départ mais 10 ans plus tard, elle regroupe un peu plus de 3500 patients», a indiqué le directeur général de l’ARCF de Saint-Jean.

Malgré tout, les Saint-Jeannois continuent à avoir accès à des soins de santé dans un laps de temps fort raisonnable.

Le mandat principal du Médisanté demeure de prodiguer des soins de santé primaires à la population francophone de la grande région de Saint-Jean. Il offre aussi des programmes ciblés de mieux-être et de promotion de la santé auprès de sa clientèle de tout âge.

Une clinique d’évaluation de la santé respiratoire, de l’aide pour cesser de fumer, une clinique d’information sur le diabète et des cliniques de vaccination contre la grippe sont des exemples des programmes également offerts à cet endroit.

Malgré son jeune âge, le centre de santé communautaire continu à croître.

L’association qui représente les francophones de Saint-Jean caresse le rêve de voir arriver un second médecin qui se joindrait à l’équipe du Médisanté.

Michel Côté admet que le recrutement d’un autre médecin francophone ne sera pas une tâche facile.

L’embauche de la Dre Parascan avait à l’époque nécessité une importante opération de charme de la part de l’ARCF et de la Régie régionale de santé qui ont réussi à convaincre la Québécoise de s’installer à Saint-Jean après plus d’un an de travail.

«Elle avait été charmée par la vibrante communauté francophone et des services qu’elle pourrait obtenir ici», se souvient fort bien Michel Côté.