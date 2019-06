Dalhousie réévalue l’avenir de son terrain de baseball

La Ville de Dalhousie étudie la possibilité de se départir de son terrain de baseball au profit d’autres projets à teneurs touristiques.

Le conseil municipal a appris récemment que le grillage arrière de son terrain (Dodgers), situé à proximité du camping et de l’aréna Inch Arran, était en bien mauvaise condition et devait être remplacé. Une facture salée qui pourrait grimper à plus de 40 000$. À cela s’ajoutent d’autres rénovations et entretien nécessaires ailleurs sur le terrain.

«Le grillage actuel devra être enlevé à l’automne, ça, c’est certain. Cela nous amène par contre à nous poser la question à savoir si l’on veut tout remettre en état pour que ça demeure un terrain de baseball ou non. C’est beaucoup d’argent, de l’argent qui pourrait servir à autre chose comme à rehausser notre offre touristique», indique le maire Normand Pelletier.

Il précise qu’aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. Il soutient plutôt que le conseil réévalue la pertinence de rénover et conserver son terrain, l’un des rares terrains pour adultes restant au Restigouche.

«Je n’ai absolument rien contre le terrain de baseball. En même temps, on se doit de regarder son utilisation, vérifier si on n’est pas gagnant d’avoir autre chose là qui servirait à une plus grande partie de notre population tout en servant à attirer plus de gens dans ce secteur», poursuit le maire, notant que le baseball et la balle-molle demeurent des sports relativement en déclin.

Qu’est-ce qui pourrait alors remplacer le terrain? Certaines idées ont été avancées, comme un terrain de minigolf, un parc de rouli-roulant, un mur d’escalades ou encore un parc pour personnes âgées avec jeux adaptés et modules d’entraînements.

«Ce ne sont pas les idées qui manquent, et c’est pourquoi je crois que ce serait intéressant d’avoir une rencontre avec nos citoyens pour discuter tourisme et loisirs. Je crois qu’on a là de bonnes idées avec du potentiel. Le terrain de baseball est bien situé pour les accueillir, mais peut-être pourraient-elles aussi être installées ailleurs dans la municipalité si l’on tient mordicus au terrain de baseball. Tout est sur la table», dit le maire, qui précise que sa municipalité ne peut pas toujours être celle qui possède et entretient des infrastructures sportives coûteuses.

L’idée d’une nouvelle vocation pour le terrain ne fait toutefois pas l’unanimité.

Lundi soir lors de la réunion mensuelle du conseil, un citoyen – Todd William – s’est porté à la défense de l’infrastructure. Selon lui, le baseball connaît depuis quelques années un regain de popularité auprès des jeunes avec une centaine de jeunes inscrits dans le baseball mineur au Restigouche-Est.

«Si on perd le terrain des Dodgers, ces jeunes n’auront plus d’endroit où jouer dans le secteur après l’âge de 12 ans (bantam et midget). Si on perd le terrain, ça va faire mal aux jeunes, ce sera le coup de grâce du baseball», craint-il.

Celui-ci a par ailleurs un attachement bien particulier à ce terrain. C’est en effet son grand-oncle qui a offert la propriété à la Ville pour que cette dernière puisse le convertir en terrain de baseball. Il craint que les problèmes avec le grillage arrière viennent donner des munitions à ceux qui veulent convertir l’endroit en autres choses depuis des années déjà.

«Nous n’avons pas beaucoup de population restante ici, mais nous avons beaucoup de fierté. Je crois que l’on devrait attendre au printemps prochain avant d’enlever le grillage, car si on le fait et que la neige est poussée sur le terrain cet hiver, c’est le terrain qui va en souffrir. Si c’est ce qui se produit, je crains qu’on ne revoie pas de baseball sur ce terrain par la suite», dit-il.