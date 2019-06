Des dizaines de poissons morts sur la rive d’un lac à Moncton

Plusieurs poissons morts ont été observés dans un lac artificiel à Moncton, dimanche et lundi. - Gracieuseté

Plusieurs poissons morts ont été observés dans un lac artificiel à Moncton, dimanche et lundi.

Un inspecteur du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a constaté la présence de plusieurs poissons morts dans l’eau et sur la rive du lac Jones, à Moncton, selon une porte-parole du ministère.

Anne Mooers, responsable des communications au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, explique que l’inspecteur enverra un rapport de mortalité des poissons à la Garde côtière canadienne et à d’autres institutions provinciales et fédérales.

La GRC et des représentants de la Ville de Moncton étaient également sur place lundi matin.

Aucune source apparente de pollution du sol n’était visible lors de l’enquête de l’inspecteur du ministère, selon la déclaration du ministère.

Krista Petersen, porte-parole du ministère des Pêches et Océans, explique que les poissons observés semblent être des meuniers noirs (“white suckers” en anglais), un poisson commun qui n’est habituellement pas pêché pour des fins alimentaires.

«Il n’y a pas de travaux dans le lac ou autour du lac qui pourraient avoir eu des répercussions sur le poisson ou l’habitat du poisson, qui sont tous deux protégés en vertu de la Loi sur les pêches», dit Krista Petersen dans une déclaration écrite envoyée à l’Acadie Nouvelle, lundi soir.

Elle affirme que le ministère a été avisé de la situation, mais qu’il ne prélèvera pas d’échantillon puisque le ministère s’occupe principalement des impacts sur les pêches causés par l’activité humaine, comme le travail ou le développement.

Krista Petersen explique que le meunier noir se retrouve généralement dans les petits ruisseaux, les rivières et les lacs comme le lac Jones.

«Il est également relativement tolérant à l’eau turbulente», dit la porte-parole.