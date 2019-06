Le programme de recyclage à domicile est à l’arrêt à Edmundston

La Ville d’Edmundston se retrouve depuis ce lundi sans compagnie pour effectuer le tri et la récupération des matières résidentielles recyclables.

L’Atelier les Copains de Saint-François-de-Madawaska, qui détenait une entente avec la Ville d’Edmundston depuis l’implantation du programme de recyclage en 2013, a récemment fait savoir à la municipalité qu’il n’avait tout simplement plus la capacité de traiter ces matières recyclables.

L’organisme à but non lucratif a fait savoir que la crise mondiale qui a drastiquement fait chuter le prix des matières recyclables ne lui permettait plus d’honorer l’entente négociée avec la Ville d’Edmundston et de payer ses employés comme il se doit.

À tel point que l’Atelier les Copains aurait demandé à la municipalité en mai de défrayer des coûts de tri et de traitement des matières recyclables au montant de 200$/par tonne, alors que ce montant s’établissait jusqu’à tout récemment à 62$/tonne.

«La Ville d’Edmundston a tenté de trouver ailleurs au Nouveau-Brunswick et au Québec un autre centre de tri et de récupération qui accepterait les matières résiduelles recyclables de la municipalité, mais sans succès. Aucun autre centre n’était en mesure d’absorber toutes ces matières récupérables de plus. C’est au maximum de capacité partout», a indiqué Marc Michaud, le directeur général de la Ville d’Edmundston.

«Devant ces faits, et après discussions avec la Commission des services régionaux du Nord-Ouest (CSRNO), il a été convenu de défrayer temporairement ce montant de 200$/tonne et même un peu plus, car il n’y avait plus d’autres options. Malheureusement, en dépit de cette augmentation, l’Atelier les Copains a répété qu’il n’avait plus les capacités de traiter ces matières recyclables.»

Il faut préciser que cette annonce récente de la Ville d’Edmundston intervient quelque mois seulement avant l’implantation par la CSRNO d’un programme régional de recyclage étendu à l’ensemble du vaste territoire que l’organisme dessert.

Si tout va bien, ce programme devrait entrer en vigueur un peu partout aux alentours du 1er janvier 2020.

Malgré tout, la Ville d’Edmundston a tenu à préciser que la cueillette des bacs bleus continuera à se faire selon le calendrier établi par la Ville d’Edmundston.

«Nous voulons que la collecte se poursuive comme à l’habitude, une nouvelle entente pourrait toujours survenir d’une semaine à l’autre sans trop grand préavis. Nous désirons aussi que les gens conservent cette bonne habitude de mettre les produits recyclables dans leur bac bleu», a précisé le directeur général de la Ville d’Edmundston.

À défaut d’être recyclées, les matières récoltées seront envoyées jusqu’à nouvel ordre au site d’enfouissement sanitaire de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest, à Rivière-Verte.