Institut de Memramcook: le coût des travaux a-t-il été exagéré?

Combien faudrait-il investir pour compléter les travaux à l’Institut de Memramcook, suspendus par le gouvernement de Blaine Higgs en décembre? La réponse varie de 14 millions $, selon l’intervenant à lequel on parle.

Quand l’ancien gouvernement de Brian Gallant a annoncé la modernisation de l’Institut de Memramcook, en février 2017, on avançait que l’ensemble du projet coûterait 26 millions $.

Depuis le lancement des travaux, près de 13 millions $ ont été injectés dans l’édifice de cinq étages et 100 000 pieds carrés au coeur de la vallée. La réfection de la structure de l’édifice, l’installation d’un ascenseur et d’une nouvelle chaudière se termineront d’ici l’automne.

Quand le premier ministre Blaine Higgs a abordé le sujet lors de la période de questions du 13 décembre à l’Assemblée législative, il a affirmé que le gouvernement exige un plan concret pour l’utilisation de l’édifice avant de «dépenser 40 millions $» pour sa modernisation.

L’Acadie Nouvelle a tenté de savoir quel est le coût réel du projet: 26 millions $ ou 40 millions $? En d’autres mots, l’ancien gouvernement de Brian Gallant présentait-il un chiffre trop bas pour convaincre les électeurs et les élus du bien-fondé de procéder aux travaux, ou le nouveau gouvernement de Blaine Higgs exagère-t-il le prix afin de justifier sa décision de suspendre les travaux?

Des échanges de courriels obtenus grâce à une demande d’accès à l’information révèlent que les fonctionnaires et les élus n’étaient pas sur la même longueur d’onde il y a quelques mois.

Le 13 décembre 2018, l’Acadie Nouvelle a contacté les responsables du ministère afin de clarifier la question des coûts restants.

Le lendemain, l’agente de communications Coreen Enos a envoyé pour approbation une réponse proposée au ministre Bill Oliver et au directeur des communications, Paul Bradley.

L’ébauche – qui avait obtenu le feu vert de la sous-ministre Kelly Cain – affirmait entre autres que «le coût total de l’achèvement du projet serait de 13 millions $».

Or, M. Bradley lui a demandé d’enlever cette ligne de la réponse et de demander à l’Acadie Nouvelle de se référer à la transcription de la période des questions où le premier ministre Higgs parle d’un projet de 40 millions $.

«Je lui enverrais les transcriptions de la période des questions des derniers jours où on a parlé de ce sujet. Cela dit, ceci (la réponse proposée) est aussi bon. Il s’agit de s’assurer que la réponse reflète ce que le premier ministre a dit.»

Malgré cet échange, aucune réponse n’a été envoyée à l’Acadie Nouvelle. Le lundi suivant, nous avons relancé le ministère sur la question. Mme Enos a répondu, en fin d’après-midi, que son équipe travaillait toujours sur une réponse.

Une réponse qui n’a jamais été envoyée au journal.

L’Acadie Nouvelle s’est alors tournée vers la Loi sur l’accès à l’information. En vain, parce que ces informations pourraient «nuire à l’intérêt économique d’un organisme public».

Mardi, nous avons tenté – encore une fois – d’obtenir des clarifications du ministre des Transports et des Infrastructures, mais notre demande est demeurée lettre morte.

«Aucune idée où il prend ce numéro»

Bernard LeBlanc, ancien député de Memramcook-Tantramar, n’arrive pas à comprendre pourquoi Blaine Higgs parle d’un projet de 40 millions $.

Celui qui avait un bureau dans cet édifice jusqu’à sa fermeture suit le dossier de près depuis la faillite de l’organisme qui gérait l’institut, en 2013.

En 2015, l’ancien gouvernement provincial a appointé un comité afin de se pencher sur l’avenir de l’institut. En avril 2016, le groupe a présenté son rapport au gouvernement, proposant un projet de 32,5 millions $.

Dans le cadre du projet, la superficie du complexe devait passer de 165 000 pieds carrés à 92 000 pieds carrés. On prévoyait que 40% et 20% de l’espace de location soit réservés aux installations du gouvernement provincial et fédéral (bureaux), respectivement. Environ 15% devaient être consacrés aux besoins communautaires, et 25% au secteur privé.

Quand les libéraux ont annoncé que des travaux iraient de l’avant, on parlait plutôt d’une somme de 26 millions $. L’Acadie Nouvelle a appris par la suite que l’immeuble Beaumont, situé au sud-est de l’édifice principal, avait été écarté des plans originaux.

À travers toutes ces démarches, il n’a jamais été question de coûts de 40 millions $, selon M. LeBlanc.

«J’ai écouté M. Higgs, et je n’ai aucune idée où il a pris ce chiffre. S’il veut investir 40 millions $, tant mieux, mais ce n’est pas le montant discuté, puis que le gouvernement avait accordé. C’était 26 millions $.»

Michel Gaudet, maire de Memramcook, a participé à des rencontres à Fredericton sur l’Institut de Memramcook ce printemps avec – entre autres – le ministre des Transports et de l’Infrastructure Bill Oliver. Le gouvernement au pouvoir a répété les mêmes conditions qu’en décembre dernier pour la reprise des travaux, soit qu’un plan concret soit élaboré pour l’utilisation de l’édifice.

«On a fait un engagement pour un centre communautaire (10 000 pieds), et puis il y a deux autres départements du gouvernement provincial qui auraient pu s’installer là. Mais ce n’est pas notre mandat de remplir 100 000 pieds carrés de l’Institut de Memramcook.»

Depuis quelques années, Fredericton investit environ 550 000$ par an pour le chauffage et la maintenance de l’institut. Avec la nouvelle chaudière et les travaux à la structure du bâtiment, M. Gaudet prévoit que ces dépenses diminueront à 100 000$ par an.

C’est tout de même des dizaines de milliers de dollars pour un édifice vide.

Malgré tout, M. Gaudet ne croit pas que la démolition est sur la table.

«Ça serait une tape dans la face pour les payeurs de taxes, qui ont déjà investi près de 15 millions $ dans les travaux de rénovation.»