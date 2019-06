Le CCNB a un nouveau PDG

Pierre Zundel sera le prochain PDG du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).

Il entrera en fonction officiellement le mardi 3 septembre.

M. Zundel est actuellement recteur et vice-chancelier par intérim de l’Université Laurentienne, établissement polyvalent qui compte 9000 étudiants, situé à Sudbury en Ontario.

Il possède une vaste expérience dans le domaine de l’enseignement postsecondaire. Il a été, entre autres, vice-recteur aux études à la Laurentienne, vice-président du Conseil de direction de l’École de médecine du nord de l’Ontario, ou encore recteur de l’Université de Sudbury.

Il succède à Liane Roy, qui a pris sa retraite le 5 avril, un an après s’être retrouvée au coeur d’une crise interne majeure.

«J’entrevois avec beaucoup d’optimisme mes nouvelles fonctions. Je suis passionné par le potentiel de l’éducation postsecondaire pour améliorer la vie des gens et appuyer des communautés vibrantes. Le succès des étudiantes et des étudiants est ma priorité, et je suis confiant qu’avec la collaboration du personnel, des enseignants et de tous les partenaires du CCNB, nous continuerons de bâtir un avenir propice à leur réussite», a déclaré M. Zundel dans un communiqué de presse.

«Il est rafraîchissant pour le CCNB d’accueillir M. Zundel à titre de PDG. Homme de coeur ancré dans sa communauté, pédagogue, leader et rassembleur avec des qualités remarquables, il place les étudiants au premier plan», a mentionné pour sa part Rachel Maillet Bard, présidente du Conseil des gouverneurs.