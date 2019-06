Moncton interdira les sacs en plastique en 2020

Les délibérations ont duré plusieurs mois. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

Les commerces du Grand Moncton ne pourront fournir des sacs à emplettes à leurs clients que sous certaines conditions: le client devra demander un sac, qui sera en papier, et le client devra l’acheter. Ce coût est à la discrétion du commerçant.

Autrement, les consommateurs devront se munir de sacs réutilisables.

La période d’un an avant la mise en application de l’arrêté devrait permettre aux commerçants d’épuiser leur stock de sacs de plastique.

Des amendes de 140$ à 2100$ sont prévues pour les commerces qui enfreignent la mesure.

Aucune restriction n’est prévue pour une multitude de sacs de plastique à usages variés, tels que les emballages de plastique, les sacs utilisés pour l’achat de fruits et légumes, et les sacs en plastique qui contiennent des journaux.

«Je pense que c’est très bien qu’on prenne les devants comme ça», dit la mairesse Dawn Arnold en entrevue.

Elle invite le reste de la province à adopter des arrêtés similaires.

Riverview et Dieppe prévoient déjà adopter des arrêtés harmonisés à celui de Moncton, puisque les trois municipalités en ont déjà discuté.

Un sondage réalisé par les municipalités en avril a permis de connaître la perception de l’industrie face à ce genre d’arrêté.

«Les commerçants semblent assez ouverts à ça. Ça ne semble pas être un gros problème pour eux. Ils veulent simplement de la cohérence dans l’arrêté.»

Des 60 entreprises sondées dans le Grand Moncton, 53% fournissent des sacs de plastique à leurs clients, alors que seulement 15% utilisaient des sacs biodégradables ou compostables.

Presque toutes les entreprises sondées, soit 91%, ont affirmé que la pollution due à la distribution de sacs de plastique était une source de préoccupations.

L’entrée en vigueur en 2020 ne fait cependant pas l’unanimité dans la communauté.

Antoine Zboralski, président de l’organisme étudiant Symbiose, estime que cette mesure devrait s’appliquer beaucoup plus tôt.

«C’est une mesure qui va dans le bon sens, mais il y a beaucoup de sacs en plastique qui ne sont pas concernés par cet arrêté-là, et par le fait que ça dure encore un an, c’est beaucoup de plastique qui va être mis en circulation», dit M. Zboralski en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

«Il y a beaucoup d’entreprises qui ont du stock de sacs de plastique et qui veulent l’utiliser, mais ce n’est pas avec cette logique-là qu’on va améliorer la situation.»

Il espère que les autres municipalités du Nouveau-Brunswick emboîteront le pas à Moncton.

«On sent qu’il y a un mouvement qui continue et qui s’amplifie pour restreindre l’utilisation de plastique, mais on n’en fait toujours pas assez.»