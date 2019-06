Scouts de Saint-Basile: un centre de plein air «unique au pays»

Les scouts de Saint-Basile ont procédé, en fin de semaine, à l’inauguration officielle de leur centre de plein air.

Le parc est situé à même le vaste terrain du Centre de formation scout qui se trouve sur la rue Principale, dans le quartier Saint-Basile.

Les nouvelles installations sont plutôt impressionnantes.

Le Centre plein air inclus une piste à obstacles, un petit mur d’escalade, une aire de jeu comprenant des balançoires et des ballons-poteau, des aires de feu et de cuisson extérieure sur gril, un pavillon couvert pour l’instruction et même un arboretum sur les arbres indigènes du Nouveau-Brunswick.

Au total, plus de 30 stations de jeu ont été aménagées au bénéfice de la cinquantaine de jeunes scouts de la région d’Edmundston qui sont âgés de 7 à 17 ans.

«C’est un concept qui est unique au Canada! Je ne crois pas qu’on peut retrouver des installations semblables ailleurs au pays», assure Yvan Pelletier, le président des scouts de Saint-Basile, qui a permis au représentant de l’Acadie Nouvelle de visiter les lieux en sa compagnie.

Pas moins de cinq années de travail ont été nécessaires pour que le projet devienne réalité.

L’aménagement du centre de plein air a été réalisé au coût de 45 000$. Le Club Rotary d’Edmundston (15 000$) et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick (16 000$) ont largement contribué au financement, tout comme une vingtaine d’autres partenaires qui ont offert temps et argent.

«J’estime que les gens croient encore à la jeunesse et aux bienfaits du mouvement scout. Ils réalisent que le centre plein air est vraiment adapté pour les jeunes», a raconté Yvan Pelletier.

Une seconde phase d’aménagement pourrait même voir le jour.

«Nous caressons l’idée d’aménager un fort, un grand tipi et un sentier pédestre. Nous allons également tenter de déterminer si le centre plein air pourrait être adapté à la saison hivernale», a ajouté le président des scouts de Saint-Basile.