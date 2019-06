Interdiction des pesticides à Tracadie: les agriculteurs veulent avoir leur mot à dire

Les pesticides ont bien mauvaise presse ces jours. À plusieurs égards, il est vrai qu’il faut se préoccuper de certains des effets sur la santé des humains, de la faune et la flore. Cependant, les pesticides ont également changé la donne en permettant aux êtres humains d’améliorer leur sort en ayant accès quotidiennement à des fruits et légumes peu coûteux, à longueur d’année.

Alors que le conseil municipal de la Municipalité régionale de Tracadie souhaite bientôt interdire l’épandage de pesticides sur son territoire, des organismes comme l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick souhaitent avoir leur mot à dire avant qu’un règlement soit adopté. L’Alliance agricole a envoyé deux lettres à la MRT pour faire valoir ses arguments.

«Ce n’est jamais noir ou blanc», dit Christian Michaud, président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

L’organisme provincial déplore notamment le manque d’information jusqu’à maintenant sur les intentions de Tracadie. Les membres demandent, entre autres, un laps de temps pour s’ajuster à de nouveaux règlements et la mise en place de zones tampons.

«Avant que des grandes décisions soient prises, il faut réaliser ce que ça pourrait vouloir dire pour l’industrie. S’il y a des nouveaux règlements du jour au lendemain et on ne peut protéger nos cultures, ça peut engendrer des conséquences dévastatrices pour nous. Il y a un manque de communication. Que veut-il faire au juste? C’est un peu vague. On aimerait simplement qu’il ait un respect mutuel des deux bords pour que tout le monde soit satisfait.»

Christian Michaud, lui-même un agriculteur du comté de Kent, rappelle que les herbicides utilisés sont homologués par Santé Canada, le même organisme qui approuve plusieurs autres produits utilisés quotidiennement au pays sans crainte.

Son objectif est loin de vouloir banaliser l’épandage de pesticides et leurs effets sur la biodiversité, mais il tient cependant à remettre les choses dans leur contexte.

La réalité, du moins chez la majorité des membres de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, n’a rien à avoir avec les images bouleversantes prises sur des grandes fermes industrielles qui produisent à très grande échelle pour les marchés internationaux.

«Les agriculteurs que je connais n’épandent pas de pesticides lorsque ce n’est pas nécessaire. Croyez-moi, au prix que ça coûte, si on peut s’en passer, on va le faire. Les fermiers que je connais vont pêcher dans les étangs près de chez eux, ils chassent et ainsi de suite. C’est dans notre intérêt de s’assurer que notre environnement demeure sain pour gagner notre vie.»

Bien qu’il est vrai que des agriculteurs réussissent à tirer leur épingle du jeu en évitant les herbicides, la majorité de ceux dans cette catégorie ne brossent pas un tableau complet de leur situation, croit M. Michaud. Pour certains d’entre eux, l’agriculture n’est pas leur principal gagne-pain, rappelle l’agriculteur acadien.

«Si tu veux vraiment gagner ta vie avec ça, c’est vraiment important d’avoir accès aux outils approuvés par Santé Canada et de pouvoir s’en servir de façon responsable si on en a besoin.»

L’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick compte 76 membres dans le nord-est de la province.

Préoccupations à Tracadie

Dans la Municipalité régionale de Tracadie, la rédaction d’un arrêté visant à interdire les pesticides n’a même pas encore commencé. Le tout sera fait dans le cadre de l’adoption d’un nouveau plan rural pour l’ensemble du territoire de la municipalité.

Aux yeux du maire Denis Losier, les lettres de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick représentent seulement le début des choses à venir. D’autres organismes comme Forêt NB ont également contacté la MRT pour soulever des préoccupations.

«On va continuer de voir cette résistance. Plus on va avancer dans le processus, plus je peux vous garantir qu’ils vont nous mettre de la pression.»

Tracadie n’est pas la première municipalité à vouloir contrôler l’utilisation de pesticides sur son territoire. Par exemple, une interdiction partielle a été adoptée à Caraquet au début des années 2000. L’épandage de pesticides biologique est autorisé et il est possible de demander un permis auprès de la municipalité pour utiliser certains pesticides.

Tracadie veut cependant imposer une interdiction complète de pesticides sur son territoire. En début de semaine, le conseil municipal a été appelé à déterminer s’il était prêt à rencontrer les groupes préoccupés ou non.

«Comme conseil, est-ce qu’on veut donner cette marge de manœuvre aux gens ou est-ce qu’on veut intervenir et mettre un frein sur l’utilisation des pesticides? Est-ce que vous pensez que l’argent est plus important que la santé des gens?», a dit Denis Losier lors d’une intervention lundi soir.

Les effets néfastes potentiels des pesticides, lorsqu’ils sont vaporisés à grande échelle sans suivre les indications, sont bien connus. L’Organisme mondial de la santé a déjà déclaré que le glyphosate est probablement cancérigène. Plusieurs pays, municipalités et états ont imposé des interdictions ou des interdictions partielles, dont la France. Il doit être interdit dans l’Union européenne en 2022.

Depuis le début du processus d’élaboration de son nouveau plan rural, qui a été lancé au début de l’année, la MRT a déjà reçu près de 600 commentaires provenant de citoyens et d’organismes. Certains soulèvent des préoccupations mineures, d’autres, des inquiétudes majeures.

Pour le moment, la MRT traite les lettres de l’Alliance agricole comme n’importe quel autre commentaire reçu à présent.

«Les préoccupations de l’Alliance agricole sont des préoccupations comme les autres.»

Une première ébauche du plan rural, qui comprendra l’interdiction de pesticides, doit bientôt être adoptée. Plus de renseignements seront partagés à différents endroits, dont le site internet de la Ville.

«Par la suite avec l’aide du conseil, on va tenir compte des préoccupations. Les gens pourront le lire et nous revenir s’ils sont inquiets, mais non, nous dicter les mots à l’intérieur de l’arrêté.»