Le faux médium coupable d’avoir eu des relations sexuelles avec une mineure est remis en liberté

Anthony Blain Doiron, cet homme de Dieppe condamné à quatre années d’emprisonnement après avoir utilisé sa réputation de médium pour avoir des relations sexuelles avec une mineure, est remis en liberté. Il le demeurera jusqu’à ce que le tribunal tranche sur son appel de sa déclaration de culpabilité.

L’homme âgé de 59 ans a obtenu sa libération de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick en s’appuyant sur le cas de Dennis Oland, qui, en 2016, avait été libéré en attendant son deuxième procès pour le meurtre de son père. Le procureur général ne s’est pas opposé à sa mise en liberté.

Le propriétaire ou ancien propriétaire de 14 entreprises du Grand Moncton a été trouvé coupable en novembre d’avoir touché une personne âgée de moins de 16 ans à des fins sexuelles et d’avoir incité une personne âgée de moins de 16 ans à avoir des contacts sexuels avec lui. Un procès de 10 jours s’était déroulé durant l’été 2018.

Les actes se sont produits sur une période de 10 mois, de juin 2013 à mars 2014, alors que la victime, une élève de la 8e année membre de la famille de M. Doiron par mariage, résidait chez lui en raison d’un conflit avec sa mère.

M. Doiron maintient son innocence. Durant l’audience sur la détermination de la peine du 22 mai, le juge de la Cour provinciale Paul Duffie a mentionné qu’au cours des audiences, le quinquagénaire a «dit qu’il était totalement surpris et en choc du fait qu’il soit accusé d’agressions sexuelles».

«Il ne comprend pas pourquoi elle a voulu faire de telles accusations.»

Sa prochaine comparution est prévue en octobre, au Palais de justice de Fredericton.

La victime a publié une vidéo émotive sur un réseau social dans laquelle elle dénonce la décision de la cour d’accorder la liberté à Anthony Blain Doiron.

«Il est présentement en liberté, dans la société. Je trouve ça vraiment dommage que, même après avoir été trouvé coupable et avoir reçu quatre années d’emprisonnement, il soit toujours vu comme une personne exemplaire et bien vue dans la société. Son nom et son image ne sont pas connus du public. Les gens continuent à croire en lui et dans sa bonté, sans même avoir été présents à la cour pour entendre les témoins – y compris des pharmaciens et médecins de famille – et sans avoir entendu ma version des faits.»

Elle poursuit en lisant la déclaration de la victime qu’elle avait lue en cour à la suite du verdict de culpabilité. Elle décrit les séquelles de l’abus, dont une tentative de suicide, des crises d’anxiété, un trouble alimentaire, l’isolement social et une méfiance à l’égard de tous les hommes. Elle explique que c’est en parlant de ce qui lui est arrivé qu’elle réussit à surmonter les défis.

Quoique le juge Duffie ait précisé qu’il n’y a pas d’avis de non-publication dans cette affaire, l’Acadie Nouvelle a choisi de ne pas publier le nom de la victime, puisqu’elle était mineure au moment des crimes.

La Cour d’appel a imposé une liste de 11 conditions à la libération d’Anthony Blain Doiron. Il doit notamment remettre son passeport à la GRC et demeurer dans la province du Nouveau-Brunswick. Il doit demeurer dans sa résidence à Dieppe en tout temps sauf durant ses heures de travail, pour des rendez-vous médicaux, pour comparaître en cour ou pour rencontrer son avocat.

De plus, la cour a ordonné qu’il ait une bonne conduite et qu’il n’ait aucun contact direct ou indirect avec la victime et une autre personne.

Durant l’audience sur la détermination de la peine, la cour a entendu qu’Anthony Blain Doiron a eu des relations sexuelles avec la victime sous le prétexte qu’il véhiculait l’esprit d’un adolescent âgé de 16 ans nommé Martin, suicidé en raison d’une peine d’amour.