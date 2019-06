Les amateurs de côtes levées ont rendez-vous à Bathurst

Un arôme de viandes grillées se propagera sur le centre-ville de Bathurst en fin de semaine.

Le RibFest, organisé par le Club Rotary de Bathurst, célébrera son 3e anniversaire, de vendredi à dimanche, dans le stationnement de la promenade Harbourview.

Au menu, un festival haut en saveurs destiné à renforcer l’attrait touristique de la région et à récolter des fonds pour des organismes locaux.

Encore une fois cette année, trois «ribbers» professionnels seront de passage dans le Nord du Nouveau-Brunswick.

Vendredi, vers 11h, ils mettront feu aux grilles et tenteront d’épater les mordues de côtes levées.

Deux noms connus reviennent à l’affiche cet été, notamment Ribs Royal et Mississippi Ribs. Le troisième et dernier concurrent à se joindre à la compétition se nomme Buckeye BBQ.

RibFest avait attiré près de 8000 personnes en 2017, lors de sa première présentation, et environ 10 000 l’été dernier.

«J’aimerais bien en recevoir 2000 de plus, dit Sylvana Boscas, coprésidente du Club Rotary de Bathurst, Mais, peu importe, 10 000 ou 12 000, nous serons satisfaits.»

Le festival du homard Les Succulents se joindra, pour la première fois cette année au RibFest. Autrement dit, les deux festivals partageront la même infrastructure, à chacun leur tour.

«Ce sont deux événements distincts, mais qui sont organisés conjointement de manière à faire d’une pierre deux coups», avait expliqué Isabelle Morrier, cofondatrice du festival du homard et membre du Club Rotary, plus tôt cette année.

Le festival Les Succulents se déroulera la semaine prochaine, soit du 28 au 30 juin.

Quant au RibFest, les portes seront ouvertes gratuitement au public vendredi et samedi de 11h à 23h et dimanche de 11h à 19h.

Plusieurs artistes de la région seront de la partie tout au long du week-end.

Les profits récoltés lors des deux festivals culinaires seront répartis dans la région Chaleur afin d’appuyer des organismes à but non lucratif tels que le centre de bénévolat, la banque alimentaire et le centre des jeunes.