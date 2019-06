Pollution: des élèves de Richibucto passent à l’action

Alors que les gouvernements tergiversent sur la meilleure façon de réduire notre utilisation du plastique, des jeunes de l’école Soleil Levant, à Richibucto, passent de la parole aux actes.

Des élèves ont pris la décision de manufacturer des sacs réutilisables faits de matériaux recyclés dans le but de réduire la pollution dans leur communauté.

Emma Roach, une élève de 5e année, participait à la vente de ces sacs dans le gymnase de son école, mardi matin.

«On a réalisé qu’il y avait beaucoup de plastique sur notre planète et que si on ne faisait rien, les choses n’allaient pas bien aller», affirme-t-elle.

«On a décidé qu’on allait faire des sacs réutilisables faits de matériaux recyclés.»

Marco Hébert, camarade de classe d’Emma, explique que la classe a déniché les matériaux recyclés dans des magasins de vêtements usagés.

Les élèves ont également emprunté des machines à coudre de l’école Mgr-Marcel-François-Richard, à Saint-Louis-de-Kent, pour créer les sacs. Ils ont depuis lancé cette petite entreprise.

Le jeune Pascal McIsaac a dessiné le logo qui figure sur les sacs, avec le message «Recyclez et souriez!».

Les sacs confectionnés par la classe de 5ème année de l’école Soleil Levant sont composés de matériaux recyclés.

Marie-Ève Michon, gestionnaire en développement économique communautaire du Réseau de développement économique et d’employabilité NB, a invité les jeunes à se lancer dans cette initiative en partenariat avec la Commission de services régionaux de Kent.

«On voulait développer un projet qui impliquerait une classe au complet», dit la gestionnaire.

Elle explique que le but était de donner aux élèves une notion de la gouvernance locale et du leadership communautaire.

«On leur a demandé de faire un plan pour déterminer comment ils allaient s’y prendre au niveau financier et au niveau de la production», explique Marie-Ève Michon.

Les jeunes ont présenté leur projet aux élus municipaux de Richibucto.

Le jeune Marco Hébert affirme qu’il aimerait que sa municipalité songe à interdire la distribution de sacs de plastique sur son territoire, à l’instar de Moncton et de quelques villes québécoises.

Loin de s’en tenir à la vente de sacs, les jeunes entrepreneurs ont aussi nettoyé la promenade Park, à Richibucto.

Ils ont rempli 15 sacs de poubelle avec les déchets qu’ils ont trouvé sur cette promenade fréquentée par bon nombre de citoyens pour se rendre au Tim Horton’s et à la station-service.

«Quand on est allés faire le nettoyage d’une seule rue, il y avait beaucoup de sacs de plastique dans les arbres et dans les fossés, il y en avait partout. Ce n’est pas bon pour notre communauté, ni pour les touristes», estime Marco Hébert.

Il affirme qu’il aimerait également que ses concitoyens adoptent de meilleures habitudes quand vient le temps de se débarrasser des ordures.

Pourquoi les élèves ont-ils une telle conscience environnementale?

«On parle tellement de diminuer l’usage de plastique dernièrement, et les jeunes sont de plus en plus sensibilisés à ça. Les jeunes, ce sont des bons citoyens et il faut les écouter. Je pense que leurs propositions vont peut-être faire boule de neige avec d’autres municipalités», selon Marie-Ève Michon.