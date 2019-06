Recyclage: les citoyens d’Edmundston invités à se tourner vers les bacs bleus format géant

Malgré l’annonce récente de la Ville d’Edmundston qui a interrompu temporairement le traitement des matières recyclables, les résidents d’Edmundston peuvent toujours participer volontairement à l’effort collectif de recyclage.

Une certaine confusion règne depuis cette annonce qui résulte de l’incapacité de l’Atelier des Copains à gérer le volume des matières recyclables provenant des collectes effectuées régulièrement dans les rues de la municipalité.

La Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) a précisé que les résidents du Nord-Ouest peuvent continuer d’utiliser le service des bacs bleus format géant situés dans les différentes municipalités de la région.

«Je peux assurer que les matières déposées dans ces bacs bleus sont envoyées au recyclage comme à l’habitude, et non pas au site d’enfouissement sanitaire de la CSRNO», a expliqué Jovanie Lagacé, la coordonnatrice en éducation et communication de l’organisme qui a comme mandat la gestion des matières résiduelles.

«Ça demande un petit effort supplémentaire pour les gens qui devront trier et transporter leurs matières recyclables, mais cet effort est louable. Ces points de dépôt sont généralement situés à proximité, dans des endroits stratégiques comme les centres commerciaux et les grands magasins.»

La CSRNO estime qu’il est important pour les résidents de poursuivre les bonnes pratiques en matière de recyclage.

Cette petite saga du recyclage à Edmundston intervient quelques mois avant l’implantation d’un nouveau programme de recyclage à domicile qui sera sous la gouverne de la CSRNO.

Ce nouveau programme régional de recyclage, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit entre autres l’aménagement prochain d’un centre de transbordement au site d’enfouissement Montagne-de-la-Croix, à Rivière-Verte.