Des citoyens de Sackville ne veulent pas d’un tank dans leur parc

La Ville de Sackville met sur la glace son projet d’installer un véhicule blindé dans un parc à la suite de manifestations de dizaines de citoyens.

Le 8e régiment de Hussards canadiens a fait don d’un AVGP Cougar à la ville de Sackville en février. Le conseil municipal a décidé d’installer le véhicule qui n’est plus en service au Memorial Park, qui dispose déjà d’un autre véhicule militaire.

Mais certains résidants qui disent avoir appris la nouvelle récemment refusent d’accueillir le véhicule dans leur ville.

L’un d’entre eux, Alex Thomas, reconnaît l’importance de souligner le lien historique entre la ville et le régiment, et de se souvenir des 55 citoyens de Sackville qui ont perdu la vie en combattant le fascisme en Italie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais selon lui, le véhicule blindé est un symbole de la guerre, et ne rend pas hommage aux victimes.

Le maire de Sackville, John Higham, a indiqué que le conseil municipal avait discuté de la question en février. Or, plusieurs citoyens ont pris conscience du projet lorsque des travaux ont commencé dans le parc pour préparer l’arrivée du véhicule, a-t-il relaté.

Certains ont demandé à ce que le véhicule soit placé ailleurs, tandis que d’autres réclamaient l’abandon du projet.

«Aujourd’hui, j’ai demandé au personnel de reporter tout travail supplémentaire à ce stade et nous allons donner à ces personnes l’occasion de s’adresser au conseil dans un forum public et de présenter leur argumentaire», a-t-il soutenu en entrevue.

«Nous allons entendre ce qu’ils ont à dire (…) ainsi que leurs idées et solutions de rechange. Et ensuite, le conseil examinera ce qu’il veut faire avec le Cougar à ce moment-là», a-t-il ajouté.