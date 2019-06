Génocide acadien: la démarche provoque des critiques chez les Acadiens et les autochtones

La décision de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick de se pencher sur la reconnaissance du génocide acadien suscite de nombreuses critiques de la part des Acadiens et des autochtones.

La résolution adoptée par les membres de la SANB lors de son assemblée générale annuelle le weekend dernier fait notamment beaucoup de remous sur les médias sociaux.

Certains internautes qualifient la démarche de «futile» et de «perte de temps et de ressources». D’autres estiment qu’il s’agit d’une distraction vis-à-vis des véritables enjeux actuels en Acadie du Nouveau-Brunswick.

L’ancien directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Frédérick Dion, est l’un de ceux qui ont émis certains doutes sur l’exercice.

«Le débat a du mérite, mais ce n’est pas urgent. Je regarde les dossiers sur la table et je me dis: est-ce qu’on va vraiment mobiliser des ressources importantes pour faire ça?»

«Dans ma tête, ce n’est pas un projet porteur. Même si on arrive à la conclusion que c’était un génocide, et puis? Ça change quoi pour l’Acadie de demain?»

Le projet de reconnaissance du génocide acadien est une initiative de Jean-Paul Savoie et de la Coopérative des Arcadiens de Kedgwick. Ce sont eux qui ont demandé à la SANB de se pencher sur la question lors de l’AGA.

Les membres de la SANB ont décidé de former un comité de bénévoles qui devra déterminer si l’organisme devrait «se donner comme projet collectif» la reconnaissance du génocide acadien.

Certains autochtones du Nouveau-Brunswick remettent aussi en question la décision de la SANB à la lumière de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

La commission responsable de l’enquête a conclu plus tôt ce mois-ci dans son rapport final que «les politiques, les omissions et inactions passées et actuelles du Canada à l’égard des Premières Nations, des Inuits et des Métis équivalent à un génocide».

«La situation des femmes autochtones, le dossier qui est sorti avec le génocide, c’est un terme qui est encore frais et qui est quand même fragile», souligne Shayne Michael Thériault de la Première Nation malécite du Madawaska.

«Quand j’ai vu la réaction du côté du génocide acadien, l’une de mes réactions initiales (a été de me demander) si ç’a été réfléchi de la part de la SANB avant d’amener ce sujet-là. Je trouve que ça vient un peu cacher le génocide autochtone», dit-il.

Isabelle Wallace, qui est également de la Première Nation malécite du Madawaska, croit aussi que la SANB a mal choisi son moment pour décider de se pencher sur la question du génocide acadien.

«Ils ont le droit d’étudier la question, mais il y a un manque de tact là-dedans avec le timing.»

Mme Wallace estime que la population et la société civile acadienne devraient faire preuve de plus de solidarité envers les autochtones dans la reconnaissance du génocide qu’ils continuent de vivre.

«C’est notre réalité quotidienne que nous vivons aujourd’hui. Nous essayons juste de survivre et de voir ça sans aucun appui, c’est là que ça vient blesser», dit-elle.

«Je ne vois aucun soutien quand vient le temps de défendre la vie (des autochtones) et ce qu’on peut faire pour améliorer les choses. Nous sommes encore opprimés aujourd’hui. Nous défendons nos droits fondamentaux et nous sommes trop souvent seuls sur la ligne de front. J’aimerais juste voir les Acadiens nous appuyer.»

Sébastien Lord-Émard représente le sud-est du Nouveau-Brunswick au sein du conseil d’administration de la SANB. Il s’est prononcé contre la proposition initiale des Arcadiens lors de l’assemblée générale annuelle.

«Au départ, j’étais contre parce que je me disais qu’à la SANB nous avons beaucoup d’autres chats à fouetter, nous avons beaucoup d’autres choses à faire», indique-t-il.

«Je n’étais pas content parce que je me disais qu’il y a tellement d’enjeux importants dans notre société actuellement.»

Il est toutefois important selon lui que la SANB respecte la volonté de l’assemblée générale. D’ailleurs, les membres auront l’occasion de se prononcer à nouveau sur la question lorsque le comité leur soumettra son rapport l’an prochain.

«Nous aurons la liberté d’accepter ou pas les recommandations.»

M. Lord-Émard dit comprendre l’indignation de certains membres des Premières Nations dans cette affaire.

«Certains autochtones l’ont mal pris, avec raison. Loin de nous l’idée de leur enlever quoi que ce soit ou de diminuer (ce qu’ils vivent). Leur situation, c’est actuel. C’est maintenant. Ce n’est pas il y a 250 ans.»

«Au Canada, nous laissons certaines communautés vivre des drames incroyables. Je pense que nous devons collectivement nous poser des questions là-dessus.»

Même si le moment pour discuter du génocide acadien peut sembler mal choisi moins d’un mois après la publication du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones, Sébastien Lord-Émard refuse d’y voir de la mauvaise foi de la part des instigateurs du projet.

«Je ne suis pas d’accord avec leur initiative, mais je ne crois pas qu’ils avaient l’intention d’insulter les Premières Nations. Pas du tout. Ça fait un certain temps que ça se réfléchit et que ça se discute.»

«Parfois, il y a des mauvais timings dans la vie.»