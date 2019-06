La nouvelle Loi sur les pêches protège l’indépendance des pêcheurs

Après des années d’efforts, les pêcheurs canadiens obtiennent enfin une loi qui protège leur indépendance. L’Union des pêcheurs des Maritimes se réjouit de la nouvelle.

Le Sénat du Canada a adopté mardi le projet de loi C-68, réforme de la Loi sur les pêches. En plus d’inclure de nombreuses mesures pour l’environnement et la vie marine, la nouvelle loi comprend des clauses pour la protection de l’indépendance des pêcheurs.

À l’heure actuelle, deux politiques adoptées par l’ancien ministre des Pêches Roméo LeBlanc en 1979 visent la protection de cette indépendance. La nouvelle Loi sur les pêches accordera plus d’autorité aux efforts pour prévenir que de grandes corporations prennent le contrôle des ressources marines.

Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes, explique que contrairement aux politiques, la loi ne peut pas «être changée ou modifiée par n’importe quel ministre».

«Ça fait longtemps qu’on attend pour ça. C’est une loi qui va nous permettre – légalement – de protéger le concept du propriétaire opérant. À la fin de la journée, c’est la base de toutes nos petites communautés côtières. Si ce n’était pas de ça, on n’aurait pas les communautés côtières en santé qu’on a aujourd’hui.»

Les prix historiques des permis de pêche au homard, qui dépassent dans bien des cas la barre du 1 million $, et de ceux au crabe des neiges, estimés à plus de 8 millions $, ont fait couler beaucoup d’encre dans les dernières semaines.

Si ces prix semblent élevés, ils le seraient bien davantage si de grandes corporations pouvaient librement faire des offres. Les politiques de 1979 de Roméo LeBlanc leur mettent toutefois des bâtons dans les roues. Sa politique de la séparation de la flottille empêche les usines – entre autres – de détenir des permis, alors que la politique du propriétaire exploitant oblige le propriétaire d’un permis d’être sur son bateau durant la pêche.

Or, dans certains cas, on exploite des zones grises.

En Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, par exemple, des ententes de contrôle permettent aux usines de s’approprier indirectement d’une part de la ressource. Ces situations surviennent quand une usine offre un coup de main financier à un pêcheur pour le transfert d’un permis en échange de l’exclusivité de l’achat de ses débarquements.

Comme l’explique Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs des Maritimes, cette pratique risque de devenir de plus en plus populaire au Nouveau-Brunswick avec l’essor des pêches au homard et au crabe des neiges.

«On veut prévenir des ententes de contrôle entre des usines et des pêcheurs. On sait que ça existe, mais en l’absence d’une loi – et le mordant qui vient avec une loi – on a moins la capacité de l’empêcher.»

Le projet de loi C-68 a été introduit en février 2018 à la Chambre des communes par le député de Beauséjour et fils de Roméo LeBlanc, Dominic LeBlanc.

Avant d’entrer en vigueur officiellement, la loi doit obtenir la sanction royale. M. Mallet estime que cette étape n’est qu’une formalité.