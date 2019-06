Langues officielles: la SNA veut donner des «munitions» au Commissaire

En attendant la modernisation de la Loi sur les langues officielles, la SNA publie des recommandations pour rendre l’application de la loi plus musclée.

Des institutions et des ministères qui ne respectent pas la Loi et un commissaire qui manque de pouvoir pour changer les choses: c’est ce genre d’incongruité qui énerve bon nombre d’organismes francophones à travers le pays, dont la Société nationale de l’Acadie.

La Société a publié, mercredi, des recommandations qui visent à donner plus d’impact réel à la Loi sur les langues officielles, dont la modernisation a été annoncée par Justin Trudeau en 2018.

La présidente de la SNA, Louise Imbeault, estime que le commissaire manque d’outils pour faire son travail.

Selon elle, des institutions gouvernementales perçoivent parfois la Loi comme une suggestion plutôt que comme une obligation.

«Normalement, quand on ne respecte pas une loi, il y a des éléments punitifs, mais cette loi-ci, c’est comme si on la respecte si on le veut, mais si on ne le veut pas, il n’y a rien qui se passe.»

Le Commissaire aux langues officielles, un poste occupé actuellement par l’ancien recteur de l’Université de Moncton, Raymond Théberge, publie chaque année un rapport où figurent les enfreintes à la Loi.

«Il y a toute une série d’instances où la loi n’a pas été respectée, mais le Commissariat est un tribunal administratif, pas un tribunal en justice», souligne Louise Imbeault, qui estime que la Loi devrait permettre au commissaire de forcer les institutions récidivistes à adopter de meilleures habitudes.

«On veut que la loi ait plus de mordant.»

Les recommandations publiées par la SNA proposent, entre autres, des mesures coercitives, telles que des amendes, pour décourager les fautifs.

«Il faut que les groupes minoritaires qui demandent des choses auxquelles ils ont droit ne soient pas obligés d’aller en cour et de se battre pendant des années pour obtenir des choses qui devraient être naturelles», dit-elle.

La partie 7 (VII) de la Loi, qui oblige le gouvernement à faire la promotion du français et de l’anglais, doit également être clarifiée, peut-on lire dans les recommandations.

«On doit retourner cette responsabilité au gouvernement fédéral et aux divers partis politiques. La loi a 50 ans, elle a été mise en place, mais il en manque de grands bouts», selon Mme Imbeault.

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a tenu bon nombre de consultations sur le sujet de la modernisation au cours des derniers mois, dont une à l’Université de Moncton en mars.

Louise Imbeault espère que les partis politiques s’engageront aussi à moderniser la loi, puisqu’elle ne croit pas que le processus pourra être complété avant les prochaines élections fédérales.

«Ça faisait partie du mandat que le premier ministre Trudeau avait donné à la ministre Mélanie Joly. Est-ce qu’il y avait une date butoir, je ne le sais pas, mais chose certaine, ce ne sera pas fait avant les élections.»