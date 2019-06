154 membres d’UNI touchés par le vol de renseignements

Quelque 154 membres UNI sont touchés par le vol de renseignements personnels au Mouvement Desjardins.

UNI communiquera avec chacun de ces membres en début de semaine prochaine pour les informer des mesures prises par les deux institutions.

Par ailleurs, 4230 membres mixtes Desjardins/UNI sont aussi touchés, mais ceux-ci sont déjà pris en charge par Desjardins.

«Que les clients touchés soient rassurés, notre partenaire Desjardins prend toutes les mesures adéquates pour minimiser l’impact.»

«Ils n’encourront aucune perte financière si des transactions non autorisées étaient réalisées dans leurs comptes en lien avec l’incident. Ils pourront souscrire, sans frais et pour une période de 5 ans, à un service de surveillance du dossier de crédit et d’assurance en cas de vol d’identité. Ce service inclut une surveillance quotidienne du dossier de crédit, des alertes en cas d’activité et une assurance en cas de vol d’identité. Seuls les membres concernés recevront les détails par la poste de ce plan d’accompagnement.»

Les mots de passe des utilisateurs d’AccèsD (membres particuliers et entreprises), les questions de sécurité et les NIP n’ont pas été compromis.

UNI et Desjardins ne sont pas victimes d’une cyberattaque et leurs systèmes informatiques ne sont pas touchés.

Jeudi, Desjardins a annoncé que les données de quelque 2,9 millions de membres ont été transmises illégalement à l’externe par un employé de la coopérative financière.

L’employé fautif a été congédié, a expliqué le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier en conférence de presse, où il a dit s’être senti « trahi » par le comportement de cet individu – un spécialiste des données.

Recours collectif

Le mécontentement des 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins dont les informations ont été dérobées commence à se matérialiser avec le dépôt de deux demandes d’actions collectives visant le groupe.

Une des requêtes, déposée jeudi par le cabinet Siskinds Desmeules Avocats au nom d’une résidante de Québec, va jusqu’à réclamer à la coopérative financière une indemnité compensatoire temporairement estimée à 2,9 milliards $ ainsi que des dommages punitifs évalués pour le moment à 290 millions $. Par membre, il s’agirait d’une somme approximative de 1100 $.

L’autre, qui émane des cabinets LPC Avocat et Kugler Kandestin, ne précise pas les sommes réclamées, mais pour le demandeur de la requête transmise vendredi à la Cour supérieure du Québec, on demande un montant punitif de 300 $. En tenant compte de tous les clients touchés, le montant pourrait osciller aux alentours du milliard de dollars.

Par courriel, la porte-parole de la coopérative, Chantal Corbeil, a indiqué que le groupe financier n’allait pas commenter.

Au Québec, les tribunaux donnent généralement préséance à la requête déposée en premier, ce qui n’empêche pas les deux cabinets de se regrouper. Dans ce cas-ci, c’est la démarche de Siskinds Desmeules Avocats qui aurait préséance étant donné que le document a été transmis au tribunal jeudi.

Dans les deux cas, on reproche à Desjardins d’être responsable des manoeuvres déployées par un employé qui a volé les renseignements et qui les a transmis à des tiers. Ainsi, le groupe financier n’aurait pas suffisamment protégé les informations personnelles de ses membres.

« La transmission illégale de ces informations fait subir aux membres (…) un risque accru de voir leurs informations personnelles utilisées sans droit par des tiers », peut-on lire dans la requête déposée à Québec.