Caraquet et Marennes: mêmes défis, mêmes combats

C’est parfois étonnant comment deux communautés, pourtant séparées par un océan, peuvent avoir des points en commun. Par exemple, Caraquet et Marennes, en France, ne sont pas seulement jumelées depuis plus de 40 ans. Elles vivent les mêmes défis, font face aux mêmes combats. Elles ont tellement de similitudes qu’elles vivent sous le même parallèle!

Un parallèle qui n’est pas seulement géographique. Il est économique aussi. On parle de deux régions qui composent avec un environnement côtier très semblable où subsiste une confrérie maritime majeure, autant au niveau de la pêche que de l’industrie navale.

Depuis le début de la semaine, une délégation de sept représentants de Marennes-Oléron foule le sol de la Péninsule acadienne. Détrompez-vous tout de suite: ce ne sont pas des vacances. Leur horaire de visite est planifié à la minute près, avec des visites dans plusieurs ports de la région et des discussions auprès de nombreux intervenants locaux du monde des pêches.

Ces gens viennent chercher à la fois une oreille attentive face aux défis auxquels ils sont confrontés – et qui sont les mêmes qu’ici -, en plus d’enseigner une nouvelle façon de développer l’accès aux produits frais de la mer.

Sylvaine Courant, porte-parole du groupe et chargée de projet francophone de Marennes-Oléron, rappelle qu’une délégation de la Péninsule acadienne était allée les rencontrer à l’automne 2018. Ce retour d’ascenseur était donc fort approprié.

«C’est tellement riche en rencontres que c’est parfait pour nous. Nous avons avec nous des pêcheurs et des responsables de formations en pêche et aquaculture. Nous voulons rencontrer le maximum de personnes parce que nos enjeux sont communs», explique-t-elle entre deux rendez-vous.

Ces enjeux sont notamment le manque de relève par le peu de reprises de bateaux de la part de la nouvelle génération, les coûts des activités maritimes (bateaux, exploitations, permis, etc.), la question de la ressource dans l’évolution du travail de pêcheur et par rapport aux gestions environnementales, la manipulation des outils et plusieurs autres choses.

Mêmes défis, mêmes combats…

«La problématique de la relève est semblable chez nous. Il faut travailler sur l’image de la pêche, montrer que c’est un métier intéressant et responsable. Il y a aussi le coût de rachat des bateaux qui fait peur aux jeunes. En gros, on parle des mêmes enjeux», évalue la porte-parole.

Le port de La Côtinière est le sixième en importance en France, avec plus de 250 pêcheurs qui vont quérir au-delà de 90 espèces. Cette pêche multiespèces est ramenée à terre à l’aide de petits chaluts, là où le poisson est revendu en valeur ajoutée, poursuit-elle.

Mais Caraquet et la Péninsule acadienne ont aussi à apprendre de leurs voisins d’en face. On discute entre autres de la formation, de la communication pour mieux vendre et valoriser le métier et, surtout, de la vente directe.

«Les pêcheurs revendent une partie de leur stock en direct aux poissonniers locaux chez qui le client peut aller acheter du poisson frais pêché la veille. Ici, les crevettes sont pêchées par centaine de tonnes, mais on ne peut pas trouver de la crevette fraîche à manger. La question de la vente directe évite les intermédiaires, les transports, les étapes de congélation et de transformation, etc. On est en direct du pêcheur au consommateur», soutient Mme Courant.

Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, accompagne le groupe dans la plupart des visites planifiées à l’horaire. Il affirme apprendre beaucoup grâce aux discussions entourant les mêmes enjeux.

«Nous avons des atomes crochus et nos défis sont similaires. C’est agréable de se rencontrer et d’en apprendre davantage. Ça permet de construire des ponts intéressants. C’est un échange d’information, de savoir-faire et de connaissances. On sait qu’ils ont une bonne expertise pour maximiser le revenu du poisson. Chez nous, on parle de volume. En France, les pêcheurs ont une attitude pour tirer le maximum de ce qu’ils ont. Il y a des leçons à en tirer après de nos ressources du homard, du crabe et de la crevette.»

Caraquet et Marennes poursuivront les échanges dans d’autres dossiers, comme la culture, l’environnement, la gestion des zones côtières et plusieurs autres.