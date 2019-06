Deux hommes arrêtés après une série de vols à Tracadie

La GRC a arrêté deux individus à la suite d’une série d’entrées par effraction survenues dans la région de Tracadie.

Sept garages ou cabanons ont été visités par des malfaiteurs en moins de dix jours. La plupart de ces incidents sont survenus pendant la nuit.

Le 20 juin, des membres de la GRC ont arrêté deux hommes, de 18 et 20 ans, qui étaient en possession d’outils et de pièces d’équipement de construction qui avaient été volés.

La police aimerait entrer en contact avec les propriétaires légitimes de ces articles.

La police demande aussi à quiconque a été victime d’une entrée par effraction ou d’un vol de communiquer avec le service de police de sa localité.

La GRC rappelle aux citoyens d’être vigilants et de verrouiller les portes de leur résidence, de leur chalet, de leur cabanon, de leur garage et de leur véhicule, et de ne laisser aucun objet à la vue de tous.

Les deux hommes arrêtés ont ensuite été libérés, mais ils devront comparaître en cour à une date ultérieure.

L’enquête se poursuit.

Quiconque a de l’information à cet égard est prié de communiquer avec la GRC, au 506-393-3000, ou avec Échec au crime (1-800-222-8477 ou www.crimenb.ca).