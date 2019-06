Du théâtre d’été en vedette au festival de Saint-Léonard

Jeunes et moins jeunes se sont massés sur la rue Principale et sur la rue du Pont afin d’assister au défilé du Festival d’été de Saint-Léonard. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

À l’image du symposium le Rendez-vous des artistes, le Festival d’été de Saint-Léonard est rapidement devenu un incontournable auprès des résidents de l’endroit et des visiteurs qui osent un détour dans les rues du Carrefour de la Vallée du fleuve Saint-Jean.

Le populaire festival d’été familial se mettra officiellement en branle le 11 juillet avec la présentation d’une pièce de théâtre jeunesse intitulée Le maître de la scène.

La pièce est une adaptation du récent film américain à succès The Greatest Showman.

Stacey Bérubé, une étudiante finissante de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard, assure la mise en scène et l’adaptation de la pièce en plus de camper le rôle principal.

«C’est l’une des rares pièces de théâtre à être présenté à Saint-Léonard depuis les 15 dernières années et une première pour le festival d’été», a fièrement indiqué la jeune dame.

Au lendemain de cette incursion dans le monde théâtral, le Palais des Sports de l’endroit accueillera les jeunes reines de beauté qui défileront et se disputeront les titres de Mini, Little, Teen et Mlle Saint-Léonard.

Les activités se poursuivront de plus belle le samedi 13 juillet, avec un marché des artisans locaux qui prendra place au parc Clarence Bourgoin.

Le même jour, en après-midi, une journée familiale se déroulera au terrain de soccer de Saint-Léonard.

Toujours samedi, une soirée musicale suivra au Palais des Sports jusqu’en début de nuit avec la musique du guitariste virtuose Samaël Pelletier et des groupes Green River Revival et Little Bones, qui rendront respectivement hommage aux légendaires formations musicales CCR et The Tragically Hip.

À noter, le comité organisateur du 3e Festival d’été de Saint-Léonard offrira durant cette soirée musicale un service gratuit de raccompagnement à domicile, à l’image d’Opération Nez rouge.

Fidèle à la tradition, la journée de dimanche sera consacrée à un défilé dans les rues de Saint-Léonard et qui va clore les activités du festival qui se tient du 11 au 14 juillet.