La rougeole ne sera pas la bienvenue à la finale des Jeux de l’Acadie!

Parole du Comité organisateur de la 40e Finale des Jeux de l’Acadie (COFJA 2019) et du Bureau de la médecin-hygiéniste en chef, la rougeole ne sera pas du grand rassemblement sportif et culturel de la jeunesse acadienne qui se tiendra la semaine prochaine dans la région de Grand-Sault.

En prévision de l’événement notable qui va rassembler environ 1000 athlètes et plusieurs centaines de bénévoles et d’accompagnateurs, les autorités en santé publique ont cru bon demander aux fournisseurs de soins de santé de la province de veiller à ce que les dossiers de vaccination de leurs patients qui participent aux jeux soient à jour.

«La vaccination demeure le meilleur moyen d’éviter la propagation de la rougeole dans notre province et d’améliorer l’immunité. Veuillez confirmer le statut de vaccination de vos patients qui participeront aux Jeux de l’Acadie 2019 afin de vous assurer que leurs vaccins sont à jour selon le Calendrier d’immunisation systématique du Nouveau-Brunswick», peut-on lire dans un document obtenu par l’Acadie Nouvelle.

«Les enfants d’âge scolaire, les adolescents et les adultes nés en 1970 ou après qui participeront aux Jeux de l’Acadie 2019 devraient avoir reçu deux doses de vaccin contre la rougeole. Nous vous remercions de votre aide en ce qui a trait à la gestion de cette maladie susceptible d’avoir de grandes incidences sur la santé publique», a écrit plus tôt ce mois-ci dans cette même lettre la Dre Cristin Muecke, qui est médecin-hygiéniste en chef adjointe de la province.

Avec de nombreux athlètes et bénévoles qui proviendront de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec et de l’État du Maine, il appert que les autorités en santé veulent aussi s’assurer que le message puisse se rendre au-delà des frontières du Nouveau-Brunswick et atteindre les délégations hors province.

«Chose certaine, la rougeole n’est pas la bienvenue à Grand-Sault la semaine prochaine et n’est pas une délégation invitée à la 40e finale des Jeux de l’Acadie!», a affirmé avec humour Bertrand Beaulieu, le président du COFJA 2019.

Ce dernier dit ne pas craindre la présence de cas de rougeole dans la région de Grand-Sault, malgré l’afflux de jeunes participants au cours des prochains jours.

«Les cas de rougeole ont été localisés dans la région de Saint-Jean, ça nous rassure encore plus parce qu’il n’y aura justement pas d’athlètes en provenance de cette région qui vont prendre part aux jeux cette année.»

– Avec la collaboration du journaliste Mathieu Roy-Comeau