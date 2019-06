Tourisme: un début de saison fracassant dans la Péninsule!

La plupart des attractions ont connu des hausses – parfois vertigineuses, comme celle de 56% à l’Aquarium et Centre marin du N.-B. à Shippagan – de leur fréquentation. Des centres d’hébergement ont déjà enregistré un mois de juin record et s’attendent à faire encore mieux en juillet et en août. La saison touristique 2019 dans la Péninsule acadienne démarre sur des chapeaux de roues!

Les intervenants du milieu touristique de la région étaient de fort belle humeur, mercredi. Ils ont levé leurs verres de bière – locale, évidemment – au lancement de la saison, dans un bar branché de la Municipalité régionale de Tracadie.

La palette d’attractions dans la Péninsule acadienne s’est considérablement élargie en relativement peu de temps. De nouveaux festivals avec comme thème l’humour ou encore la diversité sexuelle, le prolongement – de mai à octobre – de la saison forte, un guide bonifié et dans les deux langues officielles qui s’envole comme des petits pains chauds, ainsi que de nouvelles expériences – sportives, culturelles et culinaires – ont permis d’attirer une clientèle de partout sur une plus longue période.

Et quand on dit «partout», c’est vraiment le cas, puisque des Américains et même des Russes ont récemment goûté aux charmes de la Péninsule acadienne, fait part Yannick Mainville, directeur de l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne.

«Notre produit est meilleur, il est plus travaillé, il est mieux peaufiné. Même si nous sommes tous un peu en compétition, c’est grâce à la collaboration de nos partenaires et à la mise en vedette de nos produits locaux. Il y a une nouvelle génération de touristes qui embarque dans ce que nous offrons. C’est la clé», estime-t-il.

Bien entendu, la météo doit collaborer. Mais c’est aussi le fruit d’un travail de longue haleine à travers Tourisme Nouveau-Brunswick, spécialement auprès de la clientèle européenne.

«Notre début de saison est excellent. Beaucoup de touristes étrangers sont venus nous voir. On a accueilli des Américains, des Européens et même des Russes! À travers Tourisme NB, nous récoltons les fruits de plusieurs années de marketing international. Aujourd’hui, le Nouveau-Brunswick et les provinces atlantiques sont connus partout dans le monde. Le produit acadien attire les gens. Je ne crois pas que c’est épisodique, mais on doit aussi travailler pour garder cette erre d’aller», poursuit M. Mainville.

Aquadie, la mascotte de l’Aquarium et Centre marin du N.-B., salue le ministre du Tourisme, Robert Gauvin et le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Ross Wetmore. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Défi de la restauration

Si le soleil semble déjà briller au-dessus de l’industrie touristique de la Péninsule acadienne, quelques nuages pointent néanmoins à l’horizon. Le plus menaçant étant assurément le défi de la restauration.

Le problème est connu: le manque de cuisiniers et de personnel force parfois des restaurateurs à réduire, sinon cesser leurs opérations pendant certaines soirées pendant la saison forte.

En plus de priver une industrie de revenus importants alors que chaque dollar compte, ça égratigne quelque peu l’expérience touristique…

Ben Cormier a déjà vécu ça, à l’époque où il gérait un restaurant à Shippagan.

«Ma main-d’oeuvre pour la cuisine et le service, je ne pouvais pas le piger dans un grand bassin. C’était légèrement problématique. Pourtant, nous avons des gens travaillants, mais ce n’est pas facile de s’adapter aux emplois d’un resto», a-t-il appris.

Cette expérience lui permet maintenant de mieux voir venir les coups, depuis qu’il a ouvert un nouveau restaurant de fine cuisine à Caraquet.

Autre point important, à son avis. Les restaurateurs n’ont plus peur de servir des produits locaux dans leur menu.

«Ça s’améliore de ce côté. Les gens veulent goûter à nos produits locaux. Oui, un homard peut paraître cher pour nous, mais pour le touriste qui demeure en ville, il est prêt à payer le prix. On sent la demande. Il comprend qu’un fruit de mer frais a une certaine valeur. L’offre est beaucoup mieux aussi. Il ne faut pas avoir peur d’en mettre à nos menus et d’y mettre le prix. On doit laisser le message aux visiteurs que la Péninsule acadienne est un endroit où l’on peut bien manger», soutient le propriétaire du restaurant Origine de Caraquet.

Selon Yannick Mainville, il y a beaucoup de travail à faire du côté de la restauration. Il prétend qu’il faudra trouver rapidement une stratégie d’attraction et de rétention des employés pendant la saison estivale. Ça peut passer par de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, divers partenariats…

«C’est une constatation, affirme-t-il. Il y a de nombreux emplois qui sont disponibles, mais on peine à trouver des gens. Il faudra s’y pencher dans notre industrie. Des régions au Québec ont déjà réfléchi à des stratégies. Nous vivons dans une région rurale qui vit du travail saisonnier. C’est la réalité. C’est un défi majeur, mais il n’est pas insurmontable.»