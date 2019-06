Un nouveau resto au centre-ville de Bathurst

Pascale Losier, copropriétaire et gérante en compagnie de Michael Petrovici propriétaire. - Gracieuseté

Le centre-ville de Bathurst comptera une nouvelle addition juste à temps pour l’été. Un restaurant Pita Pit ouvrira ses portes à la mi-juillet.

Les gens de la région Chaleur pourront y créer leurs propres sandwichs santé à base de pain Pita en choisissant d’une variété de viande, protéines à base de plantes, légumes, sauces et épices.

Il s’agira du 15e restaurant Pita Pit au Nouveau-Brunswick.

Le propriétaire Michael Petrovici et la copropriétaire-gérante Mme. Pascale Losier sont impatient de mettre leurs grilles en marche.

Ils soulignent qu’un service de traiteur sera également disponible et servira de choix rapide et santé pour les fêtes, réunions professionnelles, épreuves sportives et tout autre événement.

«Nous avons hâte d’ouvrir le restaurant et de pouvoir nous impliquer dans la communauté», a mentionné la gérante.

Pour dessert, la gamme de produits Yogen Früz y seront disponible, ceux-ci comprennent des smoothies et desserts faits à base de yogourt glacé et des fruits surgelés.

Le restaurant sera ouvert 7 jours par semaine. Cela dit, les heures d’ouverture restent à déterminer.

L’entrée principale se situera au 100 rue Main, unité 12, mais des espaces de stationnement et une deuxième entrée seront disponibles à l’arrière du bâtiment Gloucester.